Penampakan Rumah Baru Boy William, Masa Depan untuk Ayu Ting Ting?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penampakan rumah baru presenter Boy William, gebetan penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dibagikan melalui media sosial Instagram.

Cucu laki-laki Oma Lazuardi baru-baru ini menunjukkan rumah barunya kepada warganet.

Setelah tiga tahun lamanya, akhirnya rumah Boy jadi juga.

Boy menceritakan, proses pembangunan rumahnya lumayan panjang lantaran sempat terpotong masa pandemi Covid-19.

Selain itu, ada beberapa kendala lainnya juga yang mengakibatkan pembangunan rumahnya jadi lamban.

Akhirnya, impi pria yang sedang dekat dengan Ayu Ting Ting itu tercapai.

Baca juga: Murka Dewi Perssik Terkait Lesti Kejora dan Rizky Billar: Nggak Ada yang Ngomongin Leslar

Ia memang ingin mempunyai hunian mewah seperti di film Twilight.

Rumah mewah yang asri dikelilingi pepohonan hijau yang menyejukkan mata.

“Akhirnya rumah gue jadi juga. Terima kasih Tuhan for such a blessingSetelah 3 tahun proses pembangunan rumah ini akhirnya jadi jugaWalaupun prosesnya lumayan panjang karena sempet kepotong pandemi juga saat itu dan beberapa kendala lain, i realized its not easy building a houseIt's hard work and heartbreaks and alot of struggles but we finally made it.

Impian gue dari dulu tuh pengen banget punya rumah yang asri dikelilingi pepohonan kayak di film Twilight, so i can hide from the crowd in my little man-made forest. Thank u for always supporting my dreams and my career everybody. I owe this to you... work hard and focus on the goal, not the people trying to bring you down.

Hari ini gue bakal open house buat kalian semua. Kita house warming bareng yuk. You're all invitedWelcome to my flying Box! #DibalikPintujam 3PM. See you there!, “ ujar Boy William dalam caption, dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Instagram @boywilliam17 pada Sabtu (26/8/2023).

Ya, di tengah kesedihannya gagal menikah dengan sang mantan pacar, Karen Vandela, ternyata Boy sedang membangun rumah masa depan.

Takdir berkata lain, meskipun telah berniat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius, jalinan asmara Boy William dan Karen Vandela justru kandas di tengah jalan.

Keduanya sempat berencana mau menikah tapi kemudian batal karena Boy mengaku tiba-tiba belum siap untuk berkomitmen.