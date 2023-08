Sinetron Cinta Setelah Cinta dan Takdir Cinta yang Kupilih Tak Tayang, Efek Laga Timnas Indonesia

Sinetron Cinta Setelah Cinta malam ini, Sabtu (26/8/2023) tidak tayang efek siaran pertandingan final Timnas Indonesia vs Vietnam di SCTV.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Malam ini, Sabtu (26/8/2023) Sinetron Cinta Setelah Cinta (CSC) dan Takdir Cinta yang Kupilih (TCYK) tidak tayang.

Pasalnya, ada pertandingan babak final Timnas Indonesia vs Vietnam yang disiarkan langsung oleh SCTV.

Pertandingan FINAL AFF U23 ini disiarkan secara langsung di SCTV mulai pukul 20.00 WIB.



“INDONESIA GOES TO FINAL!! Berikan doa dan dukungan kalian untuk Garuda Muda demi sebuah trofi AFF U23 Saksikan FINAL AFF U23 2023: Vietnam vs Indonesia, Sabtu (26/8) pukul 20.00 WIB. Live di @vidiosports!, “ terang @sctv.sports, dilansir Banjarmasinpost.co.id pada Sabtu (26/8/2023) sore.

Namun jangan khawatir, Anda dapat menyaksikan kembali sinetron CSC dan TCYK besok Minggu (27/8/2023).

Baca juga: Denny Cagur Bereaksi Dituding Nyaleg Imbas Tak Laku Melawak, Politisi PDIP Beber Motivasi Politik

Besok, Sinetron CSC akan tayang kembali untuk pemirsa SCTV pukul 19.35 WIB.

Sementara, Sinetron TCYK juga akan tayang kembali besok pada pukul 21.00 WIB.

Di bawah ini juga ada sinopsis Sinetron CSC untuk tayangan besok, Minggu.

Sinopsis Cinta Setelah Cinta

Arya Hardiman meninggal dunia.

Starla histeris melihat Arya terbujur kaku menjadi korban kebakaran.

Namun, walaupun polisi telah memberikan bukti yang kuat tapi Starla yakin Arya masih hidup.

Faktanya, yang meninggal dunia bukanlah Arya melainkan Yuda.

Namun, pihak Starla belum mengetahui soal rahasia ini.