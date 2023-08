Tiba di Palembang, Hari Ini Ratusan Atlet Kontingen Kalsel Popnas XVI 2023 Dijadwalkan Pantau Venue

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALEMBANG - Sembilan cabang olahraga (cabor) dari total 16 cabor yang diikuti Kontingen Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XVI 2023, telah tiba di Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel), pada hari Sabtu (26/8/2023) malam.

Kesembilan cabor yang telah tiba di kota tempat pelaksanaan Popnas XVI 2023 Palembang yakni angkat besi, menembak, panahan, pencak silat, renang, sepakbola, taekwondo, tinju, dan sepak takraw.

Dari sembilan cabor itu, setidaknya ada kurang lebih sebanyak 102 atlet dan 29 tim pelatih official yang telah hadir di kota yang dinobatkan sebagai kota tertua di Indonesia itu.

Sebagaimana yang sudah terjadwal, Opening Ceremonial Popnas XVI 2023 Palembang bakal digelar pada hari Minggu (27/8) malam, di Palembang Sport and Convention Center (PSCC).

Baca juga: Karateka Muda Bersaing dalam Seleksi Demi Wakili Kalsel di Popnas 2023 Palembang

Baca juga: Raih Tiket PON XXI 2024, Atlet Kata Forki Kalsel Ini Bertekad Berlatih Keras Tingkatkan Speed

Baca juga: Kekurangan Dana, Atlet Panjat Tebing Kabupaten Banjar Mengubur Asa untuk Tanding di Tingkat Dunia

Sekretaris Dispora Kalsel, Fathul Bari Mengatakan, kloter pertama Kontingen Popnas Kalsel telah tiba dengan kondisi sehat dan baik semua.

"Besok Minggu (27/8/2023) baru kita keliling untuk memantau venue-venue pelaksanaan pertandingan," ujarnya singkat kepada Banjarmasinpost.co.id.

Sekadar diketahui, Kontingen Kalsel mengirimkan 159 atlet dan 50 pelatih official dari 16 cabor, serta 7 orang dari tim medis dan terapis ke ajang POPNas XVI 2023 Palembang.

16 Cabor yang diikuti Kalsel diantaranya:

1. Angkat Besi (9 atlet dan 4 tim pelatih offcial)

2. Atletik (6 atlet dan 3 tim pelatih official)

3. Dayung (14 atlet dan 4 tim pelatih official)

4. Judo (4 atlet dan 2 tim pelatih dan official)

5. Karate (9 atlet dan 3 tim pelatih dan official)

6. Kempo (9 atlet dan 3 tim pelatih dan official)

7. Menembak (15 atlet dan 3 tim pelarih dan official)

8. Panahan (12 atlet dan 3 tim pelatih dan official)

9. Panjat Tebing (10 atlet dan 3 tim pelatih dan official)

10.Pencak Silat (16 atlet dan 4 tim pelatih dan official)

11.Renang (4 atlet dan 2 tim pelatih official)

12.Sepak Takraw ( 12 atlet dan 3 tim pelatih official)

13.Sepakbola (18 atlet dan 5 tim pelatih official)

14.Taekwondo (8 atlet dan 2 tim pelatih offcial)

15.Tinju (8 atlet dan 3 tim pelatih dan official)

16.Wushu (5 atlet dan 3 tim pelatih dan official)

(Banjarmasinpost.co.id/Noorhidayat)