Aldilla Jelita Korbankan Keharmonisan dengan Ibu Kandung, Pilih Terima Rujuk Indra Bekti

BANJARMASINPOST.CO.ID - Memilih rujuk dengan Indra Bekti, Aldilla Jelita rela mengorbankan keharmonisan dengan ibu kandungnya sendiri, Marjam Abdurahman.

Marjam dan Aldilla bahkan sudah tak lagi berkomunikasi sejak tiga bulan lalu.

Ini setelah Marjam mengetahui soal niatan Aldilla yang menerima permintaan rujuk dari Indra Bekti.

Hal itu diungkap sendiri oleh Marjam seperti dikutip dari tayangan Youtube Intens Investigasi, Senin (28/8/2023).

"Lebih baik saya putus hubungan, Dila this time don't call me mommy," ucap Marjam Abdurahman.

Marjam turut mengungkap bahwa ia sudah memblokir nomor HP Aldila Jelita sejak tiga bulan lalu.

"And this time i don't need your number, saya blok, selesai, tiga bulan yang lalu saya sudah blok Dila," lanjut Marjam Abdurahman.

Ibunda Aldila Jelita itu mengaku sangat marah dengan keputusan Aldila Jelita kembali berumah tangga dengan Indra Bekti.

"Oh sangat (marah)," kata Marjam Abdurahman.

Marjam kemudian mengungkap alasan Aldila Jelita ingin rujuk dengan Indra Bekti.

Aldila mengaku ingin terhindar dari zina dengan kembali menjadi istri Indra Bekti.

"Kamu tetep mau balik sama si Bekti, iya, why, karena ingin menjauhkan zina," tutur Marjam Abdurahman mengulang percakapan dengan Aldila Jelita.

Mengetahui alasan sang anak, Marjam Abdurahman tampak naik pitam.

Marjam kemudian mengaku akan membuka rahasia Aldila Jelita jika benar-benar ingin rujuk dengan Indra Bekti.