Raih Medali Pada Kejurnas di Lubuk Linggau, Dua Atlet Balap Sepeda Gobar Polda Kalsel ke PON 2024

BANJARMASINPOST.CO.ID, LUBUK LINGGAU - Dua atlet balap sepeda di Banua yakni Muhammad Rivaldi Syahputra dan Abednego Evan Emanuela berhasil mengharumkan nama Kalsel di tingkat nasional.

Pasalnya dua atlet yang tergabung di klub Gobar Polda Kalsel, yang dibina oleh Kapolda Kalsel, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi SIK MH ini berhasil menyabet medali pada ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Balap Sepeda 2023 yang dilaksanakan di Lubuk Lingga, Sumatera Selatan pada 21-28 Agustus 2023.

Muhammad Rivaldi Syahputra meraih medali perak pada kelas Men Elite Kategori Race Criterium.

Sedangkan Abednego Evan Emanuela menyabet medali perunggu di kelas Individual Time Trial dengan catatan waktu 25 menit, 18 detik.

Ajang ini sendiri sekaligus merupakan Babak Kualifikasi (BK) PON atau Pra PON 2023, untuk menuju PON 2024 Aceh dan Sumatera Utara.

Tak heran karenanya atas keberhasilannya dalam ajang ini, kedua atlet ini pun berhasil mengamankan tiket untuk tampil di PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara.

Nama Muhammad Rivaldi Syahputra cukup mentereng dalam dunia balap sepeda nasional, pasalnya banyak prestasi yang diperolehnya mengharumkan nama banua.

Salah satunya menjuarai balap sepeda tingkat Dunia L'Etape Indonesia by Tour de France 2023 di Mandalika beberapa waktu lalu.

"Saya latihan rutin dan berjenjang, kemudian persiapan yang matang dan dukungan dari Kapolda Kalsel tentu menjadi motivasi tersendiri," katanya, Senin (28/8/2023).

Dalam Kejurnas kali ini Kalsel menurunkan 20 atlet sepeda, selain Rivaldi dan Evan ada beberapa nama yang meraih medali, seperti

Hairil Firdaus yang meraih medali perunggu kelas IRR Men youth B dan Miraj Rahul meraih medali perak kelas IRR Men U23 B.

Ada delapan kelas yang dipertandingkan di ajang Kejurnas di Lubuk Linggau ini, yakni kelas putra Men Elite (ME), Men Under (MU), Men Junior (MJ), dan Men Youth (MY), serta empat kelas putri, yakni Women Elite (WE), Women Under (WU), Women Junior (WJ), dan Women Youth (WY).

