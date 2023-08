Jadwal Liga 1 Live TV Indosiar Persija vs Persib, Persebaya vs Borneo, PSS vs PSM, Barito vs Persis?

Laga Liga 1 Barito Putera vs Persis Solo di Liga 1 Indonesia Selasa (21/3/2023) lalu dimana tuan rumah kalah dengan skor tipis 2-3.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal jam siaran langsung (live) bola Liga 1 2023/2024 pekan 11, yang disiarkan langsung di Indosiar & Live Streaming TV Online Vidio.com.

Jadwal siaran langsung Indosiar Liga 1 2023/2024 akan dimulai hari Jumat (1/9/2023) ini dengan sejumlah laga menarik menanti, seperti Persija vs Persib Bandung, Persebaya Surabaya vs Borneo FC hingga PSS Sleman vs PSM Makassar.

Sementara laga-laga menarik lainnya seperti hingga RANS vs Persik, Barito Putera vs Persis dll juga bisa ditonton lewat TV Online Vidio.

Jadwal BRI Liga 1 2023/2024 dibuka Persita Tangerang vs Madura United, Jumat (1/8/2023).

Laga ini bakal digelar di Stadion Indomilk Arena pada pukul 15.00 WIB.

Persita Tangerang harus ekstra kerja keras saat menjamu Madura United yang kini memuncaki klasemen sementara Liga 1 2023/2024.

Klub berjuluk Pendekar Cisadane sebelumnya harus menelan kekalahan 2-1 saat bertandang ke markas Borneo FC di pekan ke-10.

Pada malam harinya yakni pukul 19.00 WIB, ada pertandingan Bhayangkara FC vs Arema FC.

Arema FC dalam optimisme tinggi setelah mengemas kemenangan perdana di Liga 1 2023/2024.

Kemenangan Arema FC didapat setelah menumbangkan Persikabo 1973 dengan skor tipis 1-0.

Meski demikian, Singo Edan tentu juga patut waspada saat bertandang ke markas Bhayangkara FC di Stadion Patriot Candrabhaga nanti.

Hari kedua yakni Sabtu (2/9/2023) akan menyuguhkan dua big match yakni Persija Jakarta vs Persib Bandung dan PSIS Semarang vs Bali United.

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada pukul 15.00 WIB.

Duel klasik Persija Jakarta vs Persib Bandung diprediksi berlangsung dengan sengit mengingat panasnya rivalitas kedua tim.