Jennifer Coppen Melahirkan Anak Dali Wassink, Diwarisi Nama Belakang Ayahnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar bahagia datang dari aktris Jennifer Coppen dan pasangannya, Dali Wassink.

Buah cinta keduanya telah lahir pada Senin (28/8/2023) kemarin.

Kabar tersebut dibagikan Jennifer melalui unggahan di akun instagramnya, Selasa (29/8/2023).

Buah hatinya itu diberi nama, Kamari Sky Wassink.

"Sepuluh jari kecil, sepuluh jari kaki yang sempurna. Kau penuhi hati kami dengan cinta yang melimpah," ujar Jennifer Coppen dalam caption unggahannya.

"28 Agustus 2023, 06.25 am, kami telah dikaruniai seorang putri cantik dengan berat 3.4 kg dan panjang 54 cm dalam keadaan sehat sempurna," terang Jennifer.

"Welcome our little one Kamari Sky Wassink," ucap Jennifer.

Dalam galeri unggahannya itu, Jennifer juga memuat gambar dirinya tengah memberikan ASI kepada sang buah hati.

Sekedar informasi, kabar soal kehamilan Jennifer Coppen sempat membuat publik ramai beberapa waktu lalu.

Penyebabnya publik bertanya-tanya soal status hubungan Jennifer dengan Dali Wassink.

Namun Jennifer Coppen tetap cuek dan terus menjaga kehamilannya hingga melahirkan putri pertama.

Awalnya Tak Sadar Hamil

Jennifer Coppen menceritakan awal mula kehamilannya yang sempat tak ia sadari. Jennifer Coppen mengaku sempat ada di momen selalu mual ketika menyium aroma nasi baru matang.

Kala itu Jennifer Coppen yang belum tahu dirinya hamil merasa aneh, karena ia tak pernah alergi dengan nasi.