Raina Sumbang Perak, Guruh dan Anya Perunggu di Taekwondo, Medali Pertama Kalsel di Popnas XVI

BANJARMASINPOST.CO.ID, PALEMBANG - Sejumlah cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNas) XVI Sumatera Selatan 2023, sudah mulai dilaksanakan sejak hari Senin (28/8/2023) kemarin.

Ada 14 cabor yang mulai dipertandingkan di hari pertama dari 22 cabor yang dipertandingkan di POPNas XVI Sumsel 2023, diantaranya Renang, Sepakbola, Bulu Tangkis, Senam, Taekwondo, Panahan, Dayung-Rowing, Balap Sepeda, Bola Basket, Menembak, Tanis Lapangan, Angkat Besi,Tinju, dan Bola Voli.

Pada hari pertama, Kalsel sudah meraih beberapa medali dari cabor Taekwondo.

Disampaikan Pelatih Taekwondo kontingen Kalsel, Jufhari, Taekwondo menyumbangkan medali pertama untuk Kalsel.

"Taekwondo sudah menyumbangkan satu medali perak dan dua medali perunggu," jelasnya, Selasa (29/8/2023).

Lebih lanjut disampaikannya, medali perak diraih oleh Raina, dan dua medali perunggu diraih oleh Guruh dan Anya.

Sementara itu, Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kalsel, Heru Susmianto menyampaikan, torehan medali dari cabor taekwondo ini diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi cabor-cabor lain.

"Masih banyak peluang Kalsel untuk meraih medali. Dari pencak silat, dari panahan, juga masih ada beberapa cabor yang lolos tahapan selanjutnya," jelasnya.

Sekadar diketahui, Kalsel mengirimkan 159 atlet dan 50 pelatih official dari 16 cabor, serta 7 orang dari tim medis dan terapis.

16 Cabor yang diikuti Kalsel diantaranya:

1. Angkat Besi (9 atlet dan 4 tim pelatih offcial)

2. Atletik (6 atlet dan 3 tim pelatih official)

3. Dayung (14 atlet dan 4 tim pelatih official)

4. Judo (4 atlet dan 2 tim pelatih dan official)

5. Karate (9 atlet dan 3 tim pelatih dan official)

6. Kempo (9 atlet dan 3 tim pelatih dan official)

7. Menembak (15 atlet dan 3 tim pelarih dan official)

8. Panahan (12 atlet dan 3 tim pelatih dan official)

9. Panjat Tebing (10 atlet dan 3 tim pelatih dan official)

10.Pencak Silat (16 atlet dan 4 tim pelatih dan official)

11.Renang (4 atlet dan 2 tim pelatih official)

12.Sepak Takraw ( 12 atlet dan 3 tim pelatih official)

13.Sepakbola (18 atlet dan 5 tim pelatih official)

14.Taekwondo (8 atlet dan 2 tim pelatih offcial)

15.Tinju (8 atlet dan 3 tim pelatih dan official)

16.Wushu (5 atlet dan 3 tim pelatih dan official)

(Banjarmasinpost.co.id/Noorhidayat)