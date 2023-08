Hukuman Seumur Hidup, Ancaman Pidana Terhadap Pengedar 3,7 Kg Sabu di Kota Banjarbaru Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Jajaran Satresnarkoba Polres Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), menjerat tiga orang sebagai pelaku peredaran sabu.

Tak tanggung-tangung, ancaman pidana terhadap mereka adalah penjara seumur hidup.

Sebabnya, sabu sebanyak 3,7 kilogram telah disita polisi dari mereka.

Hukuman tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) Sub Pasal 112 ayat (2) Sub Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 84 ayat (2) KUHAP.

"Minimal para pelaku akan menjalani hukuman seumur hidup, sesuai dengan pasal yang dikenakan," tegas Kapolres AKBP Dody Harza Kusumah saat menggelar kasus ini di kantornya di Kota Banjarbaru, Kalsel, Rabu (30/8/2023).

Selain memghukum para pelaku peredaran gelap narkoba, Kapolres  juga sudah merencanakan memusnahkan barang bukti.

Namun, pemusnahan dilakukan setelah proses pendataan selesai oleh Satresnarkoba.

"Tentunya juga akan kami koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Banjarbaru," pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Rahmadi)