Menggema di Wajo Sulawesi Selatan, WLCFBB Menangi Ajang SILK Film Festival 2023

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Film promosi daerah milik Pemerintah Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), When Loves Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB) mulai menunjukkan eksistensinya pada kancah nasional.

Itu setelah film yang dibintangi aktor ibu kota Jakarta Marcel Chandrawinata itu menggema di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Bersama sejumlah film yang mengusung wisata dan ekonomi kreatif (ekraf) dari sejumlah daerah lainnya di negeri ini, WLCFBB turut bersaing pada ajang Sengkang International Land of Kultura (SILK) Film Festival 2023 yang digelar oleh Badan Perfilman Indonesia (BPI).

Informasi dihimpun Rabu (30/8/2023), WLCFBB memenangi ajang SILK Film Festival 2023 di Wajo tersebut. Ini diketahui pada unggahan reel Instagram (IG) di akun silkfilmfest.id dengan narasi: Pemenang Review Film peserta SILK CAMP.

Kemenangan itu dicapai setelah pada Jumat pekan lalu atau pada 25 Agustus 2023 film WLCFBB diputar di bioskop di Wajo. Film yang digarap oleh Yayasan Karyawan Film dan Televisi (KFT) bersama Rumah Produksi Happening Film ini bersaing dengan film-film lainnya.

"Alhamdulillah Film WLCFBB menang pada ajang SILK Film Festival 2023 di Wajo. Saya ketahui itu setelah melihat unggahan dari panitia SILK Festival Film di akun IG," ucap Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi Wisata pada Dinas Pariwisata Tala, Anang Ifansyah.

Ia tidak mengetahui secara persis jumlah film yang mengikuti SILK Film Festival 2023 tersebut. "Yang jelas cukup banyak dari berbagai daerah," sebutnya.

Pejabat eselon III ini menuturkan film-film tersebut diputar di Bioskop Dacota Cinema di Wajo. Saat Film WLCFBB mendapat giliran diputar, para penonton sangat antusias.

"Seat-nya bahkan sampai penuh dan sebagian terpaksa duduk di lorong-lorong di antara seat," tandas Ifansyah.

Beberapa waktu lalu, Bupati Tala H Sukamta mengatakan Film WLCFBB juga akan diikutkan pada ajang Festival Film Indonesia yang akan digelar pada tahun ini juga.

(Banjarmasinpost.co.id/Idda Royani)