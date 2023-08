Jadi Suami Amanda Manopo di Ikatan Cinta, Peran Baru Arya Saloka Film Gadis Kretek Bocor

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktor Arya Saloka melepaskan diri dari karakter Mas Al kala main bareng aktris Amanda Manopo di Sinetron Ikatan Cinta RCTI.

Kini, Arya Saloka membintangi Film Gadis Kretek.

Di film barunya, suami Putri Anne tersebut memerankan tokoh sebagai Lebas.

Film ‘Gadis Kretek’ akan ditayangkan mulai 2 November 2023 di Netflix Indonesia.

Beberapa hari lalu, Arya telah membocorkan cuplikan pertama film Gadis Kretek melalui akun instagram pribadinya.

Nah, baru-baru ini terkuak peran Arya Saloka dalam film tersebut.

Baca juga: Gelagat Luna Maya dan Maxime Bouttier Kian Bucin, Adegan Mesra di Hari Spesial

Hal itu diketahui berdasarkan postingan repost stories di akun pribadi sang aktor, @arya.saloka.

Akun instagram @dayabwata membagikan foto Arya Saloka.

Dalam unggahan tersebut, disertai keterangan karakter yang mau diperankan oleh Arya di film Gadis Kretek.

“Arya Saloka a.k.a Mas Al, the dream actor of "Ikatan Cinta" is wearing our Headache Tee! Rumours said that He will be role as Lebas in "Gadis Kretek" which will be exclusively on Netflix, “ terang dalam caption dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram @arya.saloka, Kamis (31/8/2023).

Arya juga menunjukkan film terbaru berjudul Gadis Kretek melalui media sosial instagram.

“Cuplikan pertama GADIS KRETEK 2 November 2023 @netflixid, “ terang dalam caption, dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram @arya.saloka, Kamis (24/8/2023).

Tak ayal, kaum perempuan ramai mengomentari film terbaru sang aktor melalui kolom komentar unggahan itu.

Berikut ini beberapa komentar tersebut.