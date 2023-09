Prabowo Janji Beri Makan Siang Gratis ke Seluruh Sekolah

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto berjanji akan memberikan makan siang gratis kepada anak-anak di seluruh sekolah di Indonesia jika dirinya terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024.

Penegasan itu disampaikan oleh Prabowo saat mengisi kuliah umum Golkar Institute di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat pada Kamis (31/8).

"Saya seandainya menerima mandat bersama saudara saudara, kita harus berani memberikan makan siang untuk semua anak anak Indonesia di semua sekolah Indonesia," kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo menuturkan bahwa makan siang gratis kepada seluruh anak sekolah diharapkan bisa menggerakan roda ekonomi hingga tingkat pedesaan. Sebaliknya, kebijakan ini juga diharapkan bisa mencegah adanya stunting kepada anak di Indonesia.

"Bayangkan kalau kita beri ini, ekonomi di setiap desa, setiap kecamatan hidup para petani akan jual ikan, akan jual telur, akan jual sayur. Anak anak kita tidak akan kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak Indonesia yang stunting," jelasnya.

Prabowo menyinggung soal tanggung jawab menjalankan Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, jika dalam koalisi nanti konsekuen mewujudkan pasal tersebut, maka Indonesia akan bangkit. Prabowo mengatakan ke depan APBN-APBD harus dijaga benar-benar. Uang rakyat tidak boleh dibiarkan tidak terkendali. Semuanya harus untuk kepentingan rakyat.

Prabowo kemudian menyinggung pesan dari Presiden Jokowi soal hilirisasi. Indonesia tidak lagi menjadi penyuplai bahan baku, tetapi diolah terlebih dahulu sehingga memunculkan nilai tambah.

"Sebagai contoh, saya disampaikan oleh ahli industri di Jepang, ada satu refinery, yaitu penyulingan menghasilkan BBM. Penyuling itu 70 persen menghasilkan BBM dikonsumsi oleh masyarakat Jepang, 30 persennya limbah, tapi limbah itu malah bisa digunakan sebagai turunan-turunan yang bermanfaat," kata Prabowo. "Dari penyulingan itu menghasilkan 40 pabrik industri menengah. Dari 40 itu menghasilkan 40 ribu pabrik hilir. Jadi apa artinya? Kalau masing-masing pabrik hilir memprakarkayan 20 orang saja, berapa ratus ribu anak-anak kita bisa bekerja. Itu baru satu komoditas," sambungnya.

Sedangkan Indonesia, kata Prabowo, merupakan negara yang kaya raya. Dengan hilirisasi, nikel nilai tambahnya bisa 67 kali, bauksit bisa 194 kali, tembaga 77 kali, sawit bisa naik nilainya 79 kali.

"Kelapa saya di Amerika, di supermarket, di mana-mana di botol, organic coconut water. Buka di Youtube, mereka mengatakan, "Turmeric tea adalah menghasilkan kesehatan yang luar biasa, anti kanker, anti ini, anti ini." Turmeric, kunyit. Abis itu dia bikin cloves tea, tidur nyenyak, menurunkan stress," kata dia.

"Jadi we are so rich. Cengkeh kita punya, kelapa kita punya, rumput laut kita punya. Rumput laut bisa jadi bahan pupuk. Pupuk sekarang jadi masalah. Masa depan saudara-saudara sekalian gemilang asal kalian nanti harus belajar, pintar, dan mawas diri. Kalau mau jadi pemimpin politik, jadi yang benar-benar mengabdi kepada rakyat yang kita cintai," sambungnya.

Atas dasar itu, Prabowo mengajak rekan koalisi dari Golkar untuk bertekad menghilangkan kemiskinan di Indonesia. "Katakanlah yang kaya di Indonesia hanya 1 persen, berarti 2,7 juta. Kalau 2,7 juta ini tiap bulan membantu 10 keluarga saja, membantu entah kasih modal, kasih apa, 2,7 juta tiap bulan satu tahun hilang kemiskinan dari Indonesia. Mau atau tidak? Berani atau tidak? Kita tidak mau lagi ada rakyat kita susah makan," kata dia.

"Oleh karena itu, saya dengan tim dari Golkar, dari PAN, dan koalisi dan diskusi kita 15 Agustus lalu kita canangkan 10 fokus kebijakan. Yang manakala kita nanti, dan bilamana kita terima mandat rakyat ini yang kita laksanakan. Sebelum saya dan generasi saya dipanggil yang maha Kuasa kita buktikan kemiskinan hilang dari Indonesia," kata Prabowo. (tribun network/frs/igm/dod)