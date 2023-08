Tindakan Bobotoh dan The Jakmania Jelang Persija vs Persib Bandung di Liga 1, Klok Beri sentilan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertandingan bigmacth Liga 1 2023/2024 antara Persija Jakarta vs Persib Bandung dinantikan.

Menjelang laga Persib vs Persija ini, Bobotoh dan The Jakmania menyemangati tim kesayangannya mereka.

Seperti kemarin, ratusan bobotoh memberikan dukungan kepada Persib Bandung saat sesi latihan di Stadion Sidolig, Kota Bandung pada Rabu (30/8/2023) pagi.

Dukungan ini merupakan inisiatif dari komunitas bobotoh untuk memberikan suntikan motivasi kepada para penggawa Maung Bandung menjelang laga melawan Persija Jakarta di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (2/9/2023).

Mereka membawa beberapa spanduk besar.

Ada yang bertulsikan "Kami Takan Berpaling Kan Selamanya Persib Bandung".

Lalu "Love and Dedication The Only One Forever".

Serta "Do'a Kami Tetap yang Terbaik Untuk Tim Persib".

Bobotoh terus memberikan semangat dengan nyanyiannya saat para pemain Persib Bandung berlatih.

Seusai latihan, para penggawa Persib Bandung beserta staf pelatih menyambut dan mendengarkan aspirasi bobotoh yang berpesan untuk membawa tiga poin saat lawan Persija Jakarta.

Dengan teriakan yang keras dan nyanyian yang khas, bobotoh terus memberikan motivasi dan semangat kepada para pemain.

Seusai mendengarkan motivasi, salah satu penggawa Persib yaitu Marc Anthony Klok bertanya kepada ratusan bobotoh tersebut, mengapa mendukung di sesi latihan, bukan di dalam stadion.

"Kenapa kalian dukung tim saat sesi latihan, tapi tidak datang saat bertanding?" ucap Klok saat di hadapan para bobotoh.

Sontak pertanyaan tersebut, langsung dibalas dengan lantang oleh bobotoh yang menjelaskan alasannya karena manajemen.