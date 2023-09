Jadwal Siaran Live TV RCTI Timnas Indonesia vs Turkmenistan, Sejarah H2H Berpihak ke Garuda

Banner jadwal siaran langsung (live) tv RCTI Timnas Indonesia vs Turkmenistan. Simak juga head to head (H2H) kedua tim.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Turkmenistan yang disiarkan di stasiun TV RCTI, serta head to head (H2H) kedua tim.

Jadwal siaran langsung RCTI laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan adalah pada hari Jumat (8/9/2023) mendatang.

Laga tersebut disiarkan mulai jam 18.30 WIB. Sementara itu live streaming Timnas Indonesia vs Turkmenistan bisa ditonton via tv online Vision Plus.

Timnas Indonesia menjamu Turkmenistan pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya..

Jika menilik dari catatan head-to-head, timnas Indonesia unggul tipis dari Turkemnistan.

Garuda sudah empat kali bertemu Turkmenistan.

Dengan rincian, timnas Indonesia meraih dua kali kemenangan.

Dua kemenangan timnas Indonesia terjadi pada 2004 dan 2011.

Kemenangan pada 2011 adalah terakhir kali timnas Indonesia bertemu Turkmenistan.

Kala itu timnas Indonesia menang dengan skor 4-3 atas Turkmenistan.

Empat gol timnas Indonesia saat itu dicetak oleh Cristian Gonzales (9', 19'), Muhammad Nasuha (43'), dan Muhammad Ridwan (76').

Timnas Indonesia pernah terpeleset pada laga perdana melawan Turkmenistan, 31 Maret 2004.

Garuda kalah 1-3 atas tim berjulukan Karakum Warriors itu.

Sementara itu, timnas Indonesia pernah meraih hasil seri melawan Turkmenistan dengan skor 1-1 pada 2011.