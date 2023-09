Motif di Balik Mesranya Boy William dan Ayu Ting Ting, Demi Turuti Keinginan Warganet

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tabir di balik kemesraan pedangdut Ayu Ting Ting dan presenter Boy William kini terungkap.

Boy William kini mengakui kedekatannya dengan Ayu Ting Ting dibuat untuk menjawab keinginan publik.

Sedangkan pada kenyataannya, hubungannya dengan Ayu tak lebih dari sahabat.

Hal ini diungkap sendiri oleh Boy dalam obrolannya di kanal Youtube Melaney Ricardo.

"Like bestie that I care for (seperti sahabat yang aku sangat pedulikan), untuk saat ini," kata Boy William dilansir dari Youtube Melaney Ricardo, Jumat (1/9/2023).

Baca juga: Akrabnya Adzam dan Ilham Yogi Tak Buat Sule Risau, Mantan Suami Nathalie Holscher : Nanti Juga Tau

Lebih lanjut, Boy menyadari kedekatannya dengan Ayu ramai diperbincangkan.

Terutama di media sosial banyak yang mendoakan keduanya berjodoh.

Sayangnya, hal tersebut malah dimanfaatkan Boy dan Ayu.

"Tapi gua ngerti betapa banyak orang naruh harapan, actually (sebenarnya) kita juga memainkan beritanya," sambungnya.

Boy secara gamblang menyebut bahwa konten dengan Ayu begitu disukai netizen.

Baca juga: Ibu Mertua Ungkit Utang Indra Bekti Diduga Capai Rp 2,4 Miliar, Indy Barends : Memang Dosa?

Karena itu keduanya sengaja 'memainkan' isu kedekatan mereka dan dibuat konten.

"Maksudnya beritanya kan udah ada di mana-mana. And to be honest, we did play along with that," bebernya.

Kendati begitu, ia mengaku nyaman saat berada di dekat pelantun lagu Alamat Palsu tersebut.

"Jujur kita memainkan itu juga karena kita juga saling nyaman. Kita begini bukan hanya karena berita, tapi kita juga nyaman berada di sekitar satu sama lain," tandas Boy.