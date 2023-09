Reaksi Wulan Guritno Usai Terseret Dugaan Promosikan Judi Online, Terekam Boarding Pesawat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aktris kenamaan, Wulan Guritno nampak bereaksi usai namanya masuk daftar panggil Bareskrim Polri terkait judi online.

Wulan Guritno bakal dipanggil penyidik Bareskrim Polri untuk melakukan klarifikasi atas mempromosikan laman diduga judi online di media sosial.

Terkini Wulan nampak bertolak pulang ke Indonesia.

Melansir unggahan instagram Wulan, Jumat (1/9/2023), Wulan nampak bertolak dari Thailand.

Baca juga: Wulan Guritno Masuk Daftar Panggil Bareskrim Polri, Imbas Video Promosikan Diduga Laman Judi Online

Sebelumnya diketahui, Wulan memang tengah tak berada di Tanah Air saat pemberitaan soal namanya masuk daftar panggil Polisi merebak.

Melalui unggahannya nampak Wulan sempat bertolak dari London, Inggris ke Bangkok, Thailand.

Postingan itu disertai keterangan, "early flight, pulang duluan, titip London ya."

London Abigail adalah anak kedua Wulan Guritno dari pernikahannya dengan Aldilla Dimitri.

London beberapa waktu silam mewakili sekolahnya mengikuti kompetisi di Bangkok, Thailand.

Wulan sempat memosting foto putrinya di akun Instagramnya.

Pada keterangan, Wulan menyampaikan ucapan selamat atas prestasi anaknya itu.

"Congratulations my love. So proud of you my baby girl, 1 gold medal for scholar's challenge, 1 silver medal for debate. And qualified for the final round 'the tournaments of the Champions at YALE USA' Well done," tulis Wulan.

Namun, Wulan tak bisa lebih lama lagi berada di Bangkok bersama putrinya.

Ya, Wulan Guritno pulang ke Indonesia lebih awal.