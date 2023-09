Mimpi yang Bikin Marjam Yakin Aldilla Jelita Kena Sihir Indra Bekti, Ngaku Lihat Babi di Restoran

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rencana rujuk pasangan artis Indra Bekti dan Aldilla Jelita malah berujuung buruk.

Marjam Abdurahman, ibunda Aldilla Jelita keras menentang rencana sang putri.

Satu penyebabnya adalah Marjam mengaku mengalami mimpi ini setelah tahu Aldila Jelita dipengaruhi sihir.

Kemarahan ibunda Aldila Jelita, Marjam Abdurahman atas rujuknya Aldila Jelita dengan Indra Bekti mengungkap dugaan baru.

Dugaan itu terkait Aldila Jelita yang disebut-sebut dipengaruhi sihir dari seseorang asal Jambi.

Melansir YouTube Intens Inverstigasi, Sabtu (2/9/2023), Marjam Abdurahman mengaku mendapat mimpi soal sihir yang anaknya itu alami.

"Tapi ada orang yang sengaja, dia tahu si Dilla sedang pecah dengan saya, maka si Dilla dibikin tunduk, he is the guy from Jambi, i know it from my dream (dia seseorang dari Jambi, saya tahu itu dari mimpi saya)," ucap Marjam Abdurahman.

Emosi Marjam yang masih tampak terlihat ketika membicarakan Aldila Jelita masih begitu terpancar.

Mimpi yang dialami Marjam Abdurahman itu tiba setelah ia melakukan sholat istikharah.

Marjam mengaku merasa ada yang janggal dari perilaku Aldila Jelita sejak ingin rujuk dengan Indra Bekti.

Ibunda Aldila Jelita itu pun mengungkap mimpi yang dialaminya.

Dalam mimpi itu, Marjam Abdurahman duduk di sebuah restoran dan melihat ada babi di makanannya.

"Tau mimpi saya apa? Saya duduk di restoran, and then saya lihat ada babi di situ, kenapa ini makanan mengandung babi? itu kata orang itu boleh," ucap Marjam Abdurahman mulai bercerita.

Marjam lantas melihat seseorang yang ditunjuk memperbolehkannya menyantap makanan yang mengandung babi.