Bocoran Lokasi Tur Konser Dewa 19 Tahun 2023 di Sumatera, Penjualan Tiket Dimulai 4 September

BANJARMASINPOST.CO.ID - Punya penggemar di seluruh Indonesia, Band Dewa 19 kembali bakal menggelar tour konser dalam waktu dekat.

Band yang digawangi Ahmad Dhani CS itu rencananya bakal menggelar konser di Sumatera.

Lebih spesifik, tiga titik yang akan disambangi termasuk Medan, Pangkalpinang dan Lampung.

Bocoran agenda konser itu disampaikan oleh promotor penyelenggaranya yakni Alpha Kreatif Entertainment.

"Event di Medan 10 November, Pangkalpinang 18 November, selanjutnya Lampung 22 Desember 2023, jadi Lampung penutup tour Sumatera 2023," kata Robi Salim selaku Direktur Alpha Kreatif Entertainment dalam jumpa pers dilansir dari Tribunnews.com, Minggu (3/9/2023).

Gelaran ini dirancang untuk menghadirkan karya-karya monumental dari grup musik legendaris Indonesia tersebut.

"Untuk pengamanan nanti gabungan TNI-Polri, target penonton 10 ribu penonton. Nanti di venue steril, tidak ada yang merokok," ujarnya.

Sejumlah line up spektakuler telah disiapkan untuk kembali menghidupkan nostalgia era 1980-2000-an.

Dewa 19 akan hadir membawakan lagu-lagu hits mereka untuk menghibur warga Sumatera.

Selain itu, sejumlah musisi di bawah naungan Republik Cinta Management juga akan ikut hadir menghibur para penonton meliputi Virzha, Ello, Andra & The Backbone, dan juga The Lucky Laki.

Tiket konser akan tersedia mulai 4 September 2023 melalui website resmi dewatiket.id dan media sosial.

Once Masih Mau Jadi Vokalis Dewa 19

Kisruh hubungan penyanyi dan musisi Once dengan Ahmad Dhani, menjadi sorotan karena masalah royalti lagu Dewa 19.

Ahmad Dhani tak terima karena banyak sekali promotor atau EO yang tak membayarkan royalti performance right, saat Once membawakan lagu-lagu ciptaan Dhani saat off air.