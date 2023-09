Jadwal Siaran Live TV RCTI Timnas Indonesia vs Turkmenistan, Bintang Persib Singgung Rangking FIFA

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Turkmenistan di FIFA Matchday 2023 yang disiarkan di stasiun TV RCTI.

Jadwal siaran langsung RCTI laga Timnas Indonesia vs Turkmenistan adalah pada hari Jumat (8/9/2023) mendatang.

Laga tersebut disiarkan mulai jam 18.30 WIB. Sementara itu live streaming Timnas Indonesia vs Turkmenistan bisa ditonton via tv online Vision Plus.

Timnas Indonesia menjamu Turkmenistan pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya..

Apabila Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atas Turkmenistan, ada potensi naik peringkat karena tim lawan saat ini berada di ranking yang lebih tinggi dari Skuad Garuda.

Indonesia saat ini berada di peringkat ke-150.

Sementara Turkmenistan berada di posisi ke-138.

Apabila Marc Klok dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Turkmenistan, Indonesia akan mendapatkan tambahan 5,41 poin.

Dengan begitu, poin total Indonesia bakal menjadi 1.052,87.

Tambahan poin itu bisa memiliki dampak bagus buat ranking Indonesia di FIFA yakni naik ke urutan 148.

Apabila ranking FIFA naik, maka Indonesia bakal bisa mengusur dua tim asal yakni negara Afrika, Liberia dan Botswana.

Liberia dijadwalkan bakal melawan Maroko dalam lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2023.

Laga ini tak akan mudah buat Liberia, bahkan mereka diyakini akan mengalami kekalahan.

Sementara itu Botswana akan menghadapi Tunisia di ajang yang sama.