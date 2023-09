Persiapan Putri Ariani Naik Panggung Utama AGT 2023 di Amerika Serikat, Catat Jadwal Siarannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Usai meraih Golden Buzzer, perjalanan Putri Ariani di ajang America's Got Talent (AGT) 2023 bakal segera berlanjut.

Ia akan kembali bersaing di babak utama AGT 2023 dengan para finalis lainnya.

Aksi Putri Ariani bakal ditayangkan di NBC.com atau melalui Youtube AGT 2023 pada Rabu (6/9/2023).

Melokalkan waktu tayang di Amerika Serikat, ajang AGT 2023 disiarkan pukul 7.00 WIB.

Sebelum beraksi di panggung utama AGT 2023, terekam aktivitas Putri Ariani yang sudah berada di Amerika Serikat.

Ia mendapat sambutan oleh Dubes Indoesia untuk Amerika, Rosan Roeslani dan istri.

"Terimakasih Banyak Ayah @rosanroeslani Dan Bunda @2gek_ayuhenirosan sudah ajak adek adek untuk nemenin Putri di LA," demikian tulis Putri Ariani lewat akun instagram, Sabtu (2/9/2023).

"Alhamdulillah, semoga diberikan kesehatan dan kelancaran, salam untuk keluarga dan adik-adik ya," balas Rosan.

Buat Takjub Youtuber Amerika

Kembali Putri Ariani bikin merinding Youtuber dari Amerika Serikat, Charlie Shea yang memuji habis penampilannya saat di aksi panggungnya bersama Ronan Keating.

Lagu I Will Always Love You yang diciptakan Dolly Parton dan dibawakan penyanyi Whitney Housten mendapat sambutan karena dibawakan sangat baik.

Dalam akun SheaWhatNow, Charlie Shea mengatakan betapa sulitnya mengcover lagu I Will Always Love You itu, seakan-akan dibuat memang untuk Putri Ariani.

“Saya sangat mengagumi Putri Ariani, jika kamu melihat cuplikan videoya di sini maka kamu berafa di tempat yang tepat dia adalah salah satu orang yang paling inspiratif di dénia ini. Pastikan kamu follow dia dan subscribes channel youtubenya

Saat Putri Ariani menyanyikan lagu itu, bahkan tanpa iringan alat musik.

