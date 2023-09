Ustadz Khalid Basalamah Imbau Jangan Memberat-beratkan Agama, Ini Sebaiknya Dilakukan Umat Muslim

kanal youtube Khalid Basalamah Official

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pendakwah Ustadz Khalid Basalamah mengimbau kaum muslimin agar tidak berperilaku memberat-beratkan Agama.

Jika ada suatu perintah dalam Islam, dituturkan Ustadz Khalid Basalamah hendaknya dikerjakan saja tanpa banyak bertanya.

Ustadz Khalid Basalamah mengatakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul secara berlebihan tentang suatu amalan, akan membuat seseorang malas beribadah.

Agama Islam memberikan perintah dan anjuran berupa ibadah atau amalan untuk dikerjakan umat Islam.

Misalnya sholat fardhu, ada lima waktu dengan jumlah rakaat yang berbeda-beda hal ini sudah menjadi ketentuan dalam syariat.

Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan motivasi dalam beribadah diumpamakan tentang seseorang yang sakit lalu berobat ke dokter.

"Misalnya sakit, boleh menyampaikan permasalahannya dan harus pada ahlinya yaitu dokter, itu pun harus tepat sasaran, misalnya sakit tenggorokan, tidak usah bertanya ke dokter hal-hal yang tidak berkaitan dengan sakit Anda, sebab tidak ada gunanya," papar Ustadz Khalid Basalamah dikutip Banjarmasinpost.co.id dari kanal youtube Khalid Basalamah Official.

Sehingga yang harus dilakukan adalah bertanya pada ahlinya dan to the point saja, begitu pula mengenai ibadah atau amalan.

Sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, jika sahabat ingin bertanya maka pertanyaan tersebut cukup yang penting-penting saja.

"Jangan berat-beratkan Agama, karena kata Nabi SAW, Agama ini mudah dan hanya akan berat bagi orang yang memberat-beratkan," terang Ustadz Khalid Basalamah.

Sabda Nabi Muhammad SAW tersebut diriwayatkan dalam hadits berikut:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ.

Dari Abu Hurairah.r.a. berkata Nabi Saw bersabda: “Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama iyu kecuali dia akan di kalahkan (semakin berat dan sulit).Maka carilah jalan tengah, dan mendekatlah (kepada yang benar) dan berilah kabar gembira, serta gunakanlah waktu al-Ghadwah (awal pagi) dan al-Rauhah (setelah Zuhur) dan sebagian dari al-Duljah (malam hari)” (H.R. Bukhari. No 39, sunan an-Nasa’i No. 5034, dalam Bab ad-Din Yusrun, dan Ibnu Hiibban.No 351, Bab Zikru al-Amri bil Gudzu Warrauhah).

Ustadz Khalid Basalamah menceritakan kisah Bani Israil, yang diperintahkan untuk menyembelih sapi betina, namun justru menanyakan jenis sapi tersebut.