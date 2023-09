Bank Kalsel Raih Golden Trophy dalam Ajang 28th Infobank Banking Appreciation 2023

Pgs Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Shah Rizky Kurniawan, mewakili menerima Golden Trophy di The Ritz Carlton, Jakarta, Jumat (25/8/2023).

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bank Kalsel kembali meraih penghargaan prestisius atas kemampuannya mengelola bisnis perbankan dengan sangat baik dan terus mampu menjaga pertumbuhan bisnis, disertai kinerja keuangan yang baik di tengah disrupsi ekonomi.

Kali ini, Bank Kalsel berhasil meraih spesial trophy, yakni "Golden Trophy" Excellent Performance In 5 Concecutive Years dalam ajang 28th Infobank Banking Apreciation 2023.

Special trophy ini didapatkan karena Bank Kalsel konsisten berpredikat kinerja sangat bagus selama 5 tahun berturut-turut (2018-2022).

Penghargaan diterima langsung Pgs. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Shah Rizky Kurniawan, yang mewakili manajemen Bank Kalsel dalam kegiatan Banking Mastery Forum 2023 bertema Finding Your Bank's Purpose: Penguatan dan

Pengembangan Sektor Perbankan, yang diselenggarakan oleh Infobank dan The Asian Post, pada Jumat (25/8/2023) di The Ritz Carlton Jakarta.

Di kesempatan yang berbeda, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, mengatakan, bahwa Bank Kalsel berhasil terus tumbuh dan siap menghadapi berbagai tantangan perekonomian melalui inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak mulai dari pemerintah, pengusaha, UMKM dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Bank Kalsel raih Golden Trophy" Excellent Performance In 5 Concecutive Years dalam ajang 28th Infobank Banking Apreciation 2023. (BANK KALSEL)

Selain itu, Bank Kalsel juga fokus melakukan pengembangan digitalisasi.

Terbaru, Bank Kalsel telah melakukan soft launching Smart Hybrid Branch dan terus melakukan pengembangan fitur pada Mobile Banking Aksel by Bank Kalsel demi memberikan layanan yang cepat, mudah, aman dan nyaman kepada nasabah.

"Bank Kalsel terus melakukan inovasi berkelanjutan melalui digitalisasi sebagai salah satu kunci dan strategi keberhasilan," pungkas Fachrudin. (AOL)