Live SCTV, Jadwal Bola Liga Champions 2023: Ada Man City dan Arsenal, Ini Lawan Madrid dan Barcelona

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Jadwal Bola Liga Champions 2023/2024. Sebagian akan tayang Siaran Langsung SCTV dan semuanya Live Streaming Vidio.com.

Ada sejumlah laga menarik, mulai Arsenal vs PSV Eindhoven, Barcelona vs Antwerp, Real Madrid vs Union Berlin hingga Manchester City vs Crvena zvezda.

Namun sampai kini belum diumumkan laga mana saja yang akan tayang langsung di SCTV.

Diketahui, Kamis (31/8/2023) malam WIB bertempat di Grimaldi Forum, Monako, telah dilakukan Drawing Liga Champions.

Dari hasil undian tersebut menghasilkan rekap pembagian grup dan jadwal Liga Champions 2023-2024.

Salah satu hasil undian besar terjadi di Grup A di mana Manchester United akan menghadapi Bayern Muenchen.

Laga ini bukan saja reka final Liga Champions 1999 tetapi juga mempertemukan bomber timnas Inggris, Harry Kane, dengan klub yang dikatakan sempat ingin meminangnya.

Kendati Man United menang atas Bayern di final 1999, mereka disingkirkan oleh klub Jerman tersebut pada laga perempat final masing-masing pada 2000-2001, 2009-2010, dan 2013-2014.

FC Kobenhavn, sang juara Liga Denmark dan mantan klub penyerang baru Man United Rasmus Hojlund, dan Galatasaray melengkapi Grup A.

Sementara, juara bertahan Liga Champions dan pemenang treble musim lalu, Manchester City, menghuni Grup G bersama RB Leipzig, juara Liga Serbia Red Star Belgrade, dan wakil Swiss, Young Boys.

Arsenal akan menghadapi Sevilla yang tengah terpuruk di LALIGA dan juga PSV Eindhoven dan runner up Liga Perancis, RC Lens.

Grup F akan menjadi "Group of Death" karena berisi Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, AC Milan, dan klub yang telah absen selama 23 tahun dari Liga Champions Newcastle United.

Grup tersebut juga berisi stadion-stadion ikonik seantero Eropa.

Matchday 1 Liga Champions akan bergulir pada 19 dan 20 September 2023.