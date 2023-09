Nama Ronaldo Menggema Usai Man United Dikalahkan Arsenal di Liga Inggris, Ten Hag Banjir Cemoohan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama Cristiano Ronaldo yang kini jadi bintang Al Nassr menggema kala Erik Ten Hag membeberkan alasan Manchester United kalah dari Arsenal di Liga Inggris.

Diketahui, Man United dipukul Arsenal dengan skor 1-3 pada laga pekan ke-4 Liga Inggris di Stadion Emirates, Minggu (3/9/2023) malam WIB.

Dakam akun resminya, Manchester United memposting video komentar Erik Ten Hag setelah kalah dari Arsenal.

Namun kolom komentar malah dipenuhi dengan nama Ronaldo.

Banyak fans Man United yang menyadari jika Ronaldo ternyata benar soal Ten Hag.

Tetiba fans pun menaruh respeck para Ronaldo.

@harvester: i feel ronaldo was right at some point

@nayenthaara: Respect Ronaldo button

@nicholaskiafoulis: Ronaldo’s the problem right?

@consumer2022: ITS RONALDOS FAULT.... O NO WAIT.. WE CANT BLAME HIM ANYMORE

@james____jean: Ronaldo was the problem huh

@iamal_i7: Ronaldo was the problem 4sure

Picu Keributan

Pelatih Man United, Erik ten Hag, justru memicu keributan dengan Jadon Sancho saat timnya menderita kekalahan.