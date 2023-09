Qisthas Peserta MasterChef Indonesia 11 Berdarah Banjar Tereliminasi, Chef Juna: Heboh Sendiri

BANJARMASINPOST.CO.ID - Peserta MasterChef Indonesia 11 berdarah Banjar yakni Qisthas tereliminasi.

Penyebabnya, Qisthas dinilai oleh Chef Juna banyak bercanda dan heboh sendiri.

Dia menjadi orang pertama yang tereliminasi di galeri.

Hal ini seperti dilansir YouTube MasterChef Indonesia, Senin (4/9/2023).

Qisthas MCI 11 dinilai Chef Juna terlalu banyak bercanda.

"Kamu terlalu banyak bercanda and heboh sendiri," ucap Chef Juna.

Qisthas MCI 11 juga dianggap tak serius mengikuti kompetisi MasterChef Indonesia 11.

"I don't think you take this competition seriously (Saya tidak berpikir kamu mengikuti kompetisi ini dengan serius)" kata Chef Juna.

Qisthas MCI 11 yang sudah mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan apron hitam pertama dan terakhirnya tampak mengangguk.

Ia tersenyum disebut tak serius dan banyak bercanda oleh Chef Juna.

Chef Juna juga menyinggung soal ucapan Qisthas MCI 11 setiap diberi pertanyaan.

Qisthas MCI 11 selalu menimpali pertanyaan para juri dengan menyebutnya sebagai pertanyaan yang bagus.

Namun, Chef Juna merasa sautan Qisthas MCI 11 itu kurang tepat karena tak diimbali dengan jawaban yang bagus dari Qisthas MCI 11.

"Setiap kita tanya sesuatu you come up with thats actually a good question, thats a good question, good question is only a good question if you have a really good answer," terang Chef Juna.