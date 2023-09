HIMA Akuntansi FEB ULM Gelar WAS 2023, Berikan Motivasi Kepada Mahasiswa Baru Prodi Akuntansi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Himpunan Mahasiswa (HIMA) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) laksanakan kegiatan Welcome to Accounting Society (WAS) 2023 dengan tema ‘Realizing Harmony and Enthusiasm to Start a New Journey in the Accounting Society’, Minggu (3/9/2023).

Acara tersebut merupakan salah satu program kerja (proker) yang dilakukan oleh HIMA Akuntansi FEB ULM untuk menyambut mahasiswa baru program studi Akuntansi.

“Ini juga bertujuan untuk mengenalkan kepada mahasiswa baru tentang prodi Akuntansi dan Hima Akuntansi,” ucap Ketua Panitia WAS 2023, Muhammad Ferry Gunawan.

Dalam acara yang berlangsung di Gedung Balairung Sari Taman Budaya Banjarmasin itu, ada beberapa kegiatan yang dilakukan.

“Ada talkshow dosen, talkshow alumni berprestasi, games, pentas seni peserta, serta pemilihan komisaris tingkat atau ketua angkatan mahasiswa baru,” ucap Ferry.

Dalam acara tersebut kata mahasiswa angkatan 2022 itu, ada sekitar 200 peserta yang hadir.

“Dikarenakan WAS ini selalu identik dengan keseruannya maka antusiasme dari peserta sangat tinggi. Dari awal kegiatan sampai akhir,” tuturnya.

Dari acara WAS yang digelar tiap tahun tersebut, Ferry berharap dapat meningkatkan motivasi para mahasiswa baru prodi akuntansi.

“Dapat meningkatkan motivasi mereka dalam perkuliahan. Kami juga melakukan kaderisasi dalam himpunan kami,” tandasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/rifki soelaiman)