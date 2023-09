Popularitas Amanda Manopo Usai Bintangi Ikatan Cinta Bareng Arya Saloka, Kini Dilirik Christian Dior

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kepopuleran Amanda Manopo usai membintangi Sinetron Ikatan Cinta bareng Arya Saloka tak perlu dipertanyakan lagi.

Gadis 23 tahun itu kini menjelma jadi sosok aktris papan atas di Tanah Air dengan bayaran tinggi.

Dengan popularitas itu, tak heran Amanda jadi salah satu dari sederet selebriti Tanah Air yang dilirik oleh merek fashion dunia, Christian Dior.

Amanda dikabarkan mendapatkan undangan resmi dari Christian Dior bertajuk "Technogym For Dior Limited Edition".

Acara yang diselenggarakan oleh Dior tersebut dimaksudkan untuk memperkenalkan alat olahrga baru yakni treadmill.

Treadmill dengan warna putih yang elegan tampak dipampang dalam undangan resmi Christian Dior tersebut.

" Jadi Manda dapat undangan utk hadir ke acara "TECHNOGYM FOR DIOR LIMITED EDITION" (Christian Dior). Semoga aja Manda bisa hadir ya," caption dalam unggahan instagram fans setia Amanda, @amandamanopoupdatesz, Rabu (6/9/2023).

Acara tersebut akan digelar di hotel mewah bintang lima yang bertempat di The Langham, Jakarta.

Suatu kehormatan bagi artis muda itu jika bisa hadir dalam acara.

Bahkan kabar bahagia tersebut turut disambut suka cita oleh penggemar Amanda.

"Pokoknya sehat sukses anak baik ikut bahagia lancar terusss," tulis pemilik akun @76*****.

"Wowww sih cantik makin terdepan ni," tulis pemilik akun @de****.

"Klu udah rezki anak baik, gak akan ke tukar ke-mana”, selamat n sukses sll for you dear," tulis pemilik akun @in****.

Sabuk Mewah Bikin Salah Fokus