Reuni Putri Ariani dan Simon Cowell, Aksi Penyanyi Indonesia Ini Paksa Juri AGT 2023 Berdiri

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi asal Indonesia, Putri Ariani kembali tampil di panggung America's Got Talent (AGT) 2023.

Unjuk kebolehan di babak semifinal, Putri kembali bertemu dengan juri AGT, Simon Cowell.

Aksi saling sanjung antara Putri dan Simon kembali terekam di atas panggung ajang pencarian bakat itu.

Simon bersama para juri lainnya termasuk Heidi Klum, Sofia Vergara dan Howie Mandel tak dapat menutupi kekaguman atas bakat Putri.

Dalam aksinya Putri mampu membuat para penonton dan juri terdiam sesaat yang kemudian dilanjutkan tepuk tangan.

Penampilan Putri Ariani mampu membuat empat juri memberikan tepuk tangan berdiri untuk pelantun lagu Loneliness itu.

Tidak terkecuali para penonton yang ikut melakukan tepuk tangan berdiri usai penampilan Putri Ariani.

Simon Cowell juri yang memberikan golden buzzer kepada Putri Ariani tak banyak bicara melihat penampilan penyanyi asal Indonesia itu.

"Saya sampai tak bisa berkata-kata sekarang," ungkap Simon dilansir dari Youtube America's Got Talent, Rabu (6/9/2023).

"Sejujurnya Putri, ini alasan kenapa saya masih mengambil pekerjaan ini," puji Simon Cowell.

Pujian itu dibalas dengan ucapan terimakasih Putri kepada para juri khususnya Simon.

Usai menyanyikan lagu dari U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, Putri Ariani mengakui pada Simon bahwa kini hidupnya telah berubah.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Simon dan semua orang yang telah mendukungku, kalian telah mengubah hidupku dengan indah," kata Putri.

Selain itu Putri berharap mendapatkan vote dari masyarakat agar dirinya bisa terus kembali bersaing di AGT 2023.