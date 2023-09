Jadwal 31 Cabor Asian Games 2023 dan TV yang Menyiarkan, Timnas Indoesia vs Korea Utara Live RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal 31 cabang olahraga (cabor) di Asian Games 2023. Ada Timnas Indonesia yang bakal Siaran Langsung RCTI.

Sesuai jadwal, Asian Games 2023 bergulir pada 23 September – 8 Oktober 2023 di Hangzhou, China.

Berdasarkan laman resmi kemenpora.go.id, Dito Ariotedjo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga mengumumkan bahwa di Asian Games 2023 nanti Indonesia akan mengikuti 31 cabor.

“Hari ini resmi dilakukan pengumuman terkait persiapan keberangkatan kontingen Indonesia untuk Asian Games dan Asian Para Games 2023."

"Indonesia akan mengikuti 31 cabor di Asian Games dan 12 cabor Asian Para Games,” kata Dito Ariotedjo di Kemenpora, Senayan, Jakarta, Jumat (1/9/2023).

Lantas, apa saja 31 cabor Asian Games 2023 yang diikuti oleh kontingen Indonesia dan kapan jadwal pertandingannya?

Perjuangan semua atlet Tim Indonesia akan disiarkan free to air (RCTI, MNC TV, iNews), pay tv (MNC Sports, MNC Sports 2, MNC Sports 3, dan Soccer Channel, serta OTT (RCTI Plus dan Vision Plus).

Daftar 31 Cabor Asian Games 2023 yang Diikuti Indonesia Lengkap dengan Jadwal

1. Akuatik

Swimming: 24/9/2023 - 29/9/2023

Artistic Swimming: 6/10/2023 - 8/10/2023

Water Polo: 25/9/2023 - 7/10/2023

Marathon Swimming: 6/10/2023 - 7/10/2023

Diving: 30/9/2023 - 4/10/2023