Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel Adakan Seminar, Undang Narasumber Nasional dan Internasional

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Meningkatkan awareness, serta menekankan pada aksi dan kaloborasi untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan pertumbuhan ekonomi, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, menjadi gagasan utama dalam seminar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (KPw BI Kalsel), Kamis (7/9/2023).

Seminar di Kota Banjarmasin ini dihadiri sekitar 150 orang, mengusung tema “Advancing Green Initiatives for The Sustainable Kalimantan through Action and Collaboration.”

Menumbuhkan ekonomi yang berkelanjutan, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, KPw BI Kalsel mengajak pemerintah daerah, serta Sekjen Asean, para fakar dan praktisi yang ahli di bidangnya sebagai narasumber.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Wahyu Pratomo, mengatakan, kerangka pembangunan berkelanjutan tidak hanya diterapkan di Indonesia saja, tetapi juga diterapkan di negara negara Asean.

"Hal ini menandakan bahwa isu pembangunan ekonomi berkelanjutan ialah isu yang dimensi nya luas, harus dirembukan secara bersama, belajar dari para ahli nya baik dari para akademisi, penentu kebijakan Asean maupun nasional," ucap Wahyu dalam sesi wawancara.

Oleh karena itu, narasumber dalam seminar ini beragam, berasal dari Kalsel dan provinsi lain di Kalimantan, nasional dan internasional.

Mereka mewakili kalangan penentu kebijakan di tataran ASEAN, Indonesia dan Kalimantan Selatan, serta para praktisi berbagai inisiatif hijau yang telah diimplementasikan di lapangan.

Sesi pertama seminar internasional mengulas strategi dan kebijakan ekonomi hijau, menghadirkan Prof Mazlin Mokhtar, Direktur Ekologi United Nations Sustainable Development Solutions Network/UN-SDSN.

Dia memaparkan strategi penyelarasan inisiasi hijau di Pulau Kalimantan dengan target pembangunan berkelanjutan United Nations.

Selanjutnya, Irwan Dharmawanl, Kepala Kelompok Kerja Kebijakan Fiskal Perubahan Iklim, menjelaskan strategi kebijakan pembangunan hijau dan berkelanjutan di Indonesia.

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Irman Robinson, mengulas strategi pembangunan hijau dalam bauran kebijakan Bank Indonesia.

Pemaparan juga diperkaya dengan tanggapan dari Prof Ahmad Yunani, Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan Surya Darma, PhD., Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies.

Selanjutnya, sesi kedua berfokus pada aspek implementatif, menghadirkan Kepala Bappeda Kalsel Dr Ariadi Noor yang memaparkan potensi dan strategi pembangunan hijau di Kalimantan Selatan.

Selanjutnya, Wakil Ketua Dewan Daerah Perubahan Iklim Kaltim Dr Fadjar Pambudi, Komisaris Katingan Mentaya Project Yani Saloh, Vice President Climate Project Fairatmos Aruna Pradipta memaparkan kisah sukses dan tantangan pengembangan ekonomi hijau pada project/platform masing-masing.

Dari aspek ekosistem, peneliti dari Amazon Brasil Dr Paolo Souza menyampaikan strategi menjaga keberlangsungan ekosistem Amazon yang memiliki kemiripan karakteristik tertentu dengan alam Kalimantan.

Diskusi implementatif tersebut diperkaya dengan tanggapan dari Prof Leong Yuen Yoong (Direktur UN-SDSN dan Profesor Cambridge University) dan Guru Besar ULM Prof. Handry Imansyah.

"Diharapkan, mampu menghadapi berbagai dinamika dan tantangan perekonomian global dan domestik, sehingga dapat terus mendorong Kalimantan yang semakin maju, berdaya saing, inklusif, sekaligus memberikan perhatian terhadap kelestarian lingkungan," harapnya.

