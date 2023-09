Pasokan Kentang dari Jawa Berkurang, Harga Jual di Pasar Bauntung Banjarbaru Naik

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Sayuran dari Pulau Jawa, terutama kentang, mengalami kenaikan harga.

Hal ini sebagaimana di Pasar Bauntung Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), yang harganya bergeser naik dari sebelumnya.

Menurut Sufian, penjual sayur di Blok C Pasar Bauntung Banjarbaru, mengatakan, kentang naik dari harga biasanya Rp 18 ribu menjadi Rp 22 ribu per kg atau naik Rp 4 ribu per kg.

"Sudah beberapa hari ini harganya naik. Belum tahu apa sebabnya, pastinya sih pasokan memang kurang atau sedikit," ungkapnya.

Baca juga: Pemkab HST dan Polres HST Kolaborasi Gelar Pasar Murah, Langsung Diserbu Warga

Baca juga: Harga Emas Perhiasan 99 di Banjarmasin Kamis 7 September 2023, Naik Tipis Cek Rinciannya

Sayur jenis lain harganya masih bertahan, labu siam Rp 12 ribu per kg, wortel Rp 16 ribu per kg, bunga kol Rp 35 ribu per kg dan sawi Rp15 ribu per kg.

Meski pembeli maklum dengan kenaikan harga kentang itu, hanya sedikit saja pengaruhnya dalam jumlah permintaan konsumen.

"Misal ada pelanggan biasa beli 5 kg, walaupun berkurang itu cuman 1 kilo saja," ungkap Sufian.

Sementara Anjani, pengunjung pasar, mengaku, dengan kenaikan harga kentang memang akan menambah anggaran pengeluaran.

Baca juga: Gojek Luncurkan GoCampus Ambassador, Mudahkan Mahasiswa Lewat Solusi Hemat dan Jadi Cakap Digital

Baca juga: BSI KC Banjarmasin Manjakan Nasabah di Hari Harpelnas 2023, Berikan Ultimate Service

Namun, ia hanya mengurangi bahan sayur yang ada kentangnya.

"Kalau bikin sup kan mesti ada kentang, nah menu ini tak usah dulu dibikin di rumah, bikin yang tak ada kentangnya saja," tukasnya.

Sebagaimana diketahui, pasokan kentang ke Kalsel berasal dari pulau Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Selain itu, daerah penghasil kentang lainnya yaitu Jambi dan Sumatera Utara.

(Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)