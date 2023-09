Rental Mobil di Kalsel Selalu Ramai di Akhir Pekan, Terbanyak untuk Liburan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bisnis rental mobil merupakan bisinis yang menjanjikan, dikarenakan kebutuhan berkendara masyarakat Indonesia yang semakin meningkat.

Ya, rental mobil bukan usaha musiman, karena setiap harinya selalu ada kebutuhan transportasi, misalnya untuk ke bandara, membawa tamasya dan berkeliling kota para sanak saudara atau teman yang berkunjung ke tempat kita, serta untuk keperluan lainnya.

Adit selaku owner CV Borneo AC, mengakui usaha ini relatif ramai, apalagi akhir pekan banyak customer yang menggunakan jasa rental mobil untuk keperluan liburan.

"Rata-rata saat liburan, tapi ada juga untuk keperluan dinas dan pertambangan," ujar Adit yang usahanya berlokasi di Jalan Meranti Kemuning Ujung, Banjarbaru Selatan.

Akhir pekan yaitu Jumat, Sabtu, Minggu puncaknya orang merental mobi, sehingga kadang malah kekurangan mobil

"Unit kami antara lain Brio manual 2, Brio matic 1, BRV, Xenia all new, Sigra, Mobilio manual, pick up dan banyak lagi," ungkap Adit.

Biaya sewa variatif tergantung jenis mobil, mulao dari Rp300 ribu sampai Rp500 ribu per 24jam.

Meski demikian di musim kemarau ini, ada penurunan pasar, tapi tidak terlalu berpengaruh, penurunannya sekitar 10-20 persen dari bulan-bulan sebelumnya.

Riza, owner Faaza Rental, Banjarmasin, mengatakan, ia menyediakan beberapa model mobil sesuai keperluan penyewa.

Customer yang banyak ia layani adalah kalangan instansi dan perusahaan selain itu perorangan.

"Kami melayani rental plus sopir dan rental lepas kunci atau penyewa menyetir sendiri. Bisa untuk di dalam kota maupun luar kota," kata Riza.

Rata-rata para pengusaha rental sudah melengkapi mobilnya dengan GPS untuk mengetahui lokasi mobil sebagai pengaman.

Mengenai biaya sewa untuk mobil Avanza all new Rp300 ribu. Avanza grand Rp350,. Avanza facelift Rp400 ribu. Terios/Rush Rp350 ribu.

Terios/Rush All new Rp400 ribu, Innova Reborn Rp450-500 ribu, Agya/Ayla Rp300-350 ribu dan Honda Jazz Rp350-400 ribuan.

Sebanding dengan keuntungan yang ditawarkan, bisnis ini juga mempunyai risiko yang cukup tinggi. Karena itu, penting bagi untuk menyiapkan berbagai antisipasi.

Adapun beberapa risiko yang paling tampak adalah penipuan dan mobil yang dibawa kabur oleh penyewa.

Mobil mengalami keruaakan, lecet, dan berbagai risiko lain akibat kecelakaan. Penyewa tidak menjaga kebersihan dan keselamatan mobil. Mobil digunakan melampaui waktu perjanjian rental tanpa pemberitahuan. (Banjarmasinpost.co.id/Salmah Saurin)