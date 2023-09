Weekend Barbeque, Makan sepuasnya di Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin kembali menambah 1 fasilitas baru, yaitu “Weekend Barbeque” setiap Sabtu malam di tepi kolam renang.

Weekend Barbeque ini di buka mulai jam 7 malai sampai jam 11 malam dan terbuka untuk umum, tidak terbatas hanya untuk tamu hotel saja.

Hanya dengan membayar Rp. 125.000, per orang sudah bisa makan sepuasnya berbagai macam kuliner mulai dari Daging, Ayam, Ikan, Seefood, Martabak, Nasi goreng dan banyak pilihan makanan dan minum lainnya.

Mengusung konsep All You Can Eat, para tamu bisa makan sepuasnya tanpa ada batasan waktu.

Tujuan dari Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin membuka “Weekend Barbeque” ini adalah untuk memberikan pengalaman bersantap sepuasnya di pinggir kolam renang bersama keluarga, teman atau sahabat sambil menikamti suasana malam minggu dan ditemani oleh alunan musik.

Khusus untuk di bulan September ini, Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin juga memberikan beberapa keuntungan menarik, seperti Gratis 1 Paket Weekend Barbeque untuk 1 orang, apabila melakukan pembelian 10 Paket Weekend Barbeque sekaligus.

Selain itu ada juga kesempatan memenangkan hadiah berupa 1 voucher menginap di kamar Deluxe untuk 1 malam.

Caranya cukup datang dan bersantap di Weekend Barbeque, ambil foto terbaik upload ke media social dan jangan lupa di tag ke intragram Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin @swissbelhotelbanjarmasin.

Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin merupakan hotel berbintang 4 di kota Banjarmasin dan hotel chain Internasional pertama di Provinsi Kalimantan Selatan.

Hotel yang berada di Jalan Pangeran Antasari No. 86 A Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Memiliki fasilitas antara lain : 133 kamar yang terdiri dari tipe Deluxe, Deluxe Pool View, Deluxe Pool Terrace , Executive Pool View, Executive Pool Terrace dan Junior Suite.

Selain itu ada fasilitas Kolam Renang, SPA, Swiss Café, Jukung Lounge, 4 ruang pertemuan dan 1 Ballroom. (AOL)