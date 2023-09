Jadwal Bola Malam ini dan Siaran TV: Indonesia vs Turkmenistan, Ukraina vs Inggris, Inter Miami Main

Ini jadwal sepak bola hari ini, Jumat ada Timnas Indonesia vs Turkmenistan, Ukraina vs Inggris Siaran langsung RCTI, Inter Miami Live Streaming TV Online

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal sepak bola hari ini, Jumat (8/9/2023) hingga Senin (11/9) dini hari WIB lengkap dengan stasiun TV yang menyiarkan. Ada Timnas Indonesia vs Turkmenistan, Ukraina vs Inggris, Inter Miami vs Sporting Kansas City.

Jadwal siaran langsung bola di stasiun TV Indonesia hari ini hingga Senin dini hari nanti akan dipanaskan sejumlah laga FIFA Matchday mulai persahabatan hingga Kualifikasi Euro 2024 tersaji hari ini.

Jadwal bola malam ini Jumat dimulai partai Timnas Indonesia vs Turkmenistan Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming TV Online RCTI Plus.

Inggris melanjutkan perjalanan mereka menuju Euro 2024 dengan pertandingan kualifikasi yang sulit melawan Ukraina akhir pekan ini.

Karena invasi tuan rumah yang sedang berlangsung di tangan Rusia, kota Wroclaw di Polandia akan menggelar pertandingan yang menjanjikan pertandingan krusial bagi kedua tim.

Three Lions asuhan Gareth Southgate telah meraih empat kemenangan dari empat pertandingan untuk memuncaki Grup C, mencetak 15 gol dan hanya kebobolan satu kali setelah mengalahkan Ukraina 2-0 di Wembley pada bulan Maret.

Kemenangan lagi di sini pasti akan memastikan tiket mereka ke Jerman.

Harry Kane akan menjadi kapten Inggris pada penampilan internasional pertamanya sejak bergabung dengan Bayern Munich pada musim panas.

Ukraina akan bertarung habis-habisan dengan Italia untuk memperebutkan tempat kedua dan tiket ke putaran final tahun depan.

Laga lain, Sporting Kansas City akan melakukan perjalanan ke Florida selatan untuk menghadapi Inter Miami pada 9 September di Stadion DRV PNK untuk pertama kalinya.

Sisa liga akan menonton untuk melihat bagaimana Heron maju tanpa Lionel Messi di sisinya.

Miami bisa menghadapi pertandingan yang sulit karena mereka tidak akan diperkuat beberapa pemain kunci karena jeda internasional, dan pelatih kepala Gerardo 'Tata' Martino akan mengandalkan pemain veteran Jordi Alba dan Sergio Busquets.

The Herons, dengan 25 poin di posisi 14 klasemen Wilayah Timur, masih mengincar lolos ke babak playoff, jadi mereka tidak akan menganggap enteng pertandingan melawan Sporting KC ini dengan cara apa pun.

Kansas City telah mengumpulkan 32 poin pada tahun 2023 dan duduk di posisi ke-11 di tabel Wilayah Barat karena mereka juga akan berusaha untuk finis di tempat playoff pada bulan Oktober.