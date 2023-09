Jadwal Tayang MasterChef Indonesia 11 Sabtu 9 September 2023 di RCTI, Chef Arnold Meradang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aksi para kontestan MasterChef Indonesia 11 bakal makin seru dan menegangkan.

Episode lanjutan MasterChef Indonesia 11 bakal ditayangkan pukul 16.00 WIB di RCTI, Sabtu (9/9/2023) besok.

Dapat dipastikan kontes adu masak itu bakal diwarnai ketegangan.

Indikasinya, muncul cuplikan Chef Arnold yang merupakan satu dari tiga juri dalam ajang ini melepeh makanan yang dicicipinya.

Belum jelas memang sajian milik siapa yang jadi bulan-bulanan Chef Juna CS kali ini.

Ekspresi masam Chef Arnold itu nampak pada unggahan Instagram @masterchefina, Jumat (8/9/2023), Chef Arnold nampak membuang hidangan kontestan itu ke tempat sampah.

Sebelum membuang makanan itu, Chef Arnold tampak begitu marah dan menilai hidangan itu sangat buruk.

"This is the worst of the worst (Ini adalah yang terburuk dari yang terburuk)" kata Chef Arnold.

Mengenakan kemeja putih, Chef Arnold tampak mengangkat garpunya sambil mengucapkan hal itu pada kontestan.

Chef Arnold lantas menggunakan garpu itu untuk menggeser makanan dari piring hitam ke dalam tempat sampah.

Belum diketahui hidangan siapa yang dibuang Chef Arnold ke dalam tempat sampah itu.

Cuplikan MasterChef Indonesia 11 itu bisa disaksikan selengkapnya besok, Sabtu (9/9/2023).

Suasana galeri MasterChef Indonesia 11 yang begitu panas nampak terjadi pada episode ketiga yang berlangsung di galeri.

Kini 23 kontestan MasterChef Indonesia 11 harus bersaing dari setiap tantangan yang diberikan.