Live RCTI! Link Streaming Timnas Indonesia vs Turkmenistan di TV Online Mulai Jam 19.00 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran Langsung RCTI laga sengit Timnas Indonesia vs Turkmenistan di laga persahabatan FIFA Matchd Day hari ini Jumat (8/9/2023).

Selain bisa disaksikan di RCTI, Live Streaming Timnas Indonesia vs Turkmenistan juga ada dan bisa disaksikan via Live Streaming gratis via Live Streaming RCTI Plus.

Duel Timnas Indonesia vs Turkmenistan FIFA Matchday berlangsung di Gelora Bung Tomo, Surabaya jam tayang pukul 19.00 WIB.

Seperti diketahui, untuk menghadapi ajang ini, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 24 pemain.

Namun, dari 24 pemain tersebut, 5 orang mengalami cedera, yakni Shayne Pattynama, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Dimas Drajad, dan Ricky Kambuaya.

Cederanya 5 pemain ini pun membuat Shin Tae-yong mempromosikan tiga pemain Timnas U-23 Indonesia, yaitu Alfeandra Dewangga, Dony Tri Pamungkas, dan Dzaky Asraf.

Dengan adanya promosi tiga pemain tersebut, skema atau formasi pemain yang bakal tampil memperkuat Timnas Indonesia bisa jadi bakal berbeda.

Beberapa posisi mengalami perubahan dan terdapat juga pemain debutan.

Dalam ajang FIFA Matchday periode September ini, terdapat beberapa pemain debutan seperti Sandy Walsh, Aji Kusuma, Ryan Kurnia, hingga Reza Arya Pratama.

Melihat pemain-pemain yang dipanggil ini, tentu saja sangat menarik untuk menantikan racikan Shin Tae-yong.

Untuk menghadapi Turkmenistan, Shin Tae-yong diprediksi tak akan melakukan banyak perubahan.

Pelatih asal Korea Selatan itu akhir-akhir ini lebih banyak menggunakan skema atau formasi 3-4-3.

Oleh karena itu, dalam laga melawan Turkmenistan ini, Shin Tae-yong bakal memakai formasi 3-4-3 dengan memasukkan beberapa pemain debutan.