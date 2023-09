Pantas Presiden Jokowi Bangga, Putri Ariani Melaju Tembus Babak Final America's Got Talent 2023

Aksi penyanyi Indonesia Putri Ariani di panggung America's Got Talent 2023. Penyanyi asal Indonesia itu kini sukses menembus babak final America's Got Talent 2023.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sepak terjang penyanyi Putri Ariani di panggung America's Got Talent 2023 terus menuai pujian.

Gadis 17 tahun itu kini berhasil menembus babak final ajang pencarian bakat di Negeri Paman Sam yang diikutinya.

Ini setelah aksi panggung Putri di babak semifinal kembali berhasil memukau keempat juri.

Lolosnya Putri Ariani ke babak final diumumkan oleh Host Terry Crew seperti dilansir dari Youtube AGT Global, Jumat (8/9/2023).

Putri Ariani yang mendengar itu sontak melompat-lompat hingga memeluk sang ayah yang berada disampingnya.

Ia tampak menangis bahagia setelah dinyatakan lolos final.

"Thank you so much," ucap Putri Ariani.

Sementara para juri sontak bertepuk tangan dan mengucapkan selamat kepada penyanyi 17 tahun ini.

Simon yang pernah memberikan Putri 'golden buzzer' saat audisi tak bisa berkata banyak lagi saat diminta berkomentar tentang Putri yang akhirnya masuk final.

"Simon apa yang ingin kamu katakan pada 'golden buzzer'mu?" tanya Terry Crews, presenter AGT 2023 pada Simon.

"Dia layak mendapatkannya," ucap Simon.

Tak ingin mengecilkan peserta yang berdiri di samping Putri, Simon kemudian mengatakan bahwa baik Putir maupun Warrior Squad sebenarnya layak mendapatkan kesempatan di babak final.

"Kedua tim tersebut sangat layak untuk berada di final," kata Cowell.

"Saya kecewa dengan grup yang berada di posisi ketiga karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa lagi, namun hal itu menunjukkan betapa bagusnya keduanya yang berhasil lolos," sambungnya.