Michelle Ashley Blak-blakan Isi Chat Whatsapp dengan Billy Syahputra, Feni Rose : Ngomongin Apa?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kedekatan antara presenter Billy Syahputra dengan putri penyanyi Pinkan Mambo, Michelle Ashley makin terungkap.

Meski membantah pacaran, Ashley tak menampik punya komunikasi cukup intens dengan adik mendiang Olga Syahputra itu.

Ashley bahkan mengungkap isi percakapan alias chat dirinya presenter yang akrab disapa Bang Billy itu.

Itu diungkap Ashley saat menjadi tamu dalam program Rumpi No Secret yang digawangi Feni Rose seperti dilansir Banjarmasinpost.co.id, Sabtu (9/9/2023).

Mulanya Feni Rose bertanya, pesan apa yang kerap dikirimkan Billy pada Michelle.

"Biasanya WhatsApp-an apa sih, ngomongin apa?" tanya Feni Rose.

Michelle lantas membeberkannya.

"Paling dia tuh suka ngajak hangout, atau kayak bareng yang lain gitu," tutur Michelle.

Karena seringnya berkomunikasi, Michelle tak memungkiri kedekatan mereka menjadi disalahartikan.

"Sebenernya emang temenan doang, emang sering komunikasi. Jadi kalo misalnya orang salah tangkep, jadi kayak aku yang baperan," bebernya.

Meski hanya berteman, Michelle mengungkap Billy adalah sosok yang baik.

"Yang aku lihat sih dia orangnya outgoing banget, terus juga very fun, want to export things. Itu sih menurut aku, terus juga orangnya baik, taking care of others," lanjut Michelle.

