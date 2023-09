Live Indosiar! Jadwal Liga 2 Hari Ini Persela vs Persijap, Sriwijaya FC Streaming, Kalteng Putra?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Bola siaran di tv Liga 2 yang mulai bergulir Minggu (10/9/2023) diwarnai laga-laga menarik seperti Kalteng Ptra vs Persipura, Semen Padang vs PSDS Deli dan Persiba vs Sulut Utd

Jadwal sepakbola Liga 2 2023 tayang stasiun TV Indosiar serta Live Streaming TV Online Vidio. Ada Persela vs Persijap.

Pertandingan Sriwijaya vs Sada Sumut dan Gresik United vs Persekat yang tayang Live Streaming Vidio.com.

Duel Persela vs Persijap tayang gratis di Stasiun tv Indosiar.

Untuk Jadwal Bola pada Minggu dan Senin 10-11 September 2023 lebih lengkap ada di bawah ini.

Baca juga: Jadwal Bola Liga 2 Pekan I, Siaran Indosiar Persela vs Persijap dan Sriwijaya, Gresik Utd Streaming

Baca juga: Live Indosiar, Jadwal Bola Liga 2 Pekan 1: Dibuka Persela vs Persijap, Lalu PSMS dan Kalteng Putra?

PT LIB selaku operator Liga 2 memastikan kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia ini akan bergulir mulai akhir pekan ini.

PT Liga Indonesia Baru telah merilis format dan aturan Liga 2, lengkap dengan jadwal.

Melalui situs resmi PT LIB, Liga 2 musim 2023/2024 akan dimulai pada 10 September 2023.

Sesuai surat keputusan nomor 467/LIB-COR/VII/2023, ada beberapar format yang perlu digaris bawahi, khususnya soal aturan format promosi-degradasi.

Jadwal Liga 2 2023 dan TV Menyiarkan

Minggu (10/9/2023)

15.00 WIB Sriwijaya FC vs Sada Sumut (Vidio)

15.00 WIB PSKC vs Malut United

15.00 WIB Gresik United vs Persekat (Vidio)

15.00 WIB Kalteng Putra vs Persipura

15.15 WIB Semen Padang vs PSDS Deli

15.30 WIB Persela vs Persijap (Indosiar dan Vidio)

18.00 WIB Persiba vs Sulut United

Senin, 11 September 2023

13.00 WIB PSBS Biak vs Persewar

15.00 WIB Persikab vs Nusantara United

15.00 WIB PSIM Jogja vs Bekasi City (Vidio)

15.00 WIB PSCS Cilacap vs Deltras (Vidio)

20.30 WIB Persiraja vs PSPS Riau