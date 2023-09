Inginkan Tak Hanya Jadi Pengajar, FKIP ULM Inginkan Calon Guru Kreatif Membuat Karya Inovatif 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Guru tak hanya sebagai pengajar tapi juga harus punya manajemen dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Bahkan guru harus punya karya inovatif.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) telah mewajibkan program kepemimpinan bagi calon guru.

Dosen pengampu proyek kepemimpinan 2, Dra Hj Rilia Iriani MSi berharap dari hasil proyek kepemimpinan ini, mahasiswa PPG mampu terus berinovasi dalam kegiatan pembelajaran setelah mereka lulus dan menjadi guru profesional.

“Sebagai guru profesional, para mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan yang komprehensif dalam tugas pokok mereka sebagai pendidik dan instruktur. Termasuk kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang salah satu implementasinya yaitu pelaksanaan gelar karya inovatif", ujarnya, Senin (11/9/2023).

Koordinator Program Studi PPG FKIP ULM, Dr Hidayah Ansori MSi, sangat mengapresiasi gelar karya inovatif dan berharap dapat menjadi pembelajaran bagi mahasiswa untuk dapat memiliki jiwa kepemimpinan ketika mereka menjadi guru kedepannya.

Dijelaskan, tiga Rumpun Bidang Mahasiswa PPG Prajabatan FKIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) telah menyelenggarakan Gelar Karya Inovatif Proyek Kepemimpinan tersebut pada pekan lalu, 9 September 2023.

Pada gelar karya inovatif proyek kepemimpinan mahasiswa PPG prajabatan gelombang 2 tahun 2022 itu total terdapat 9 stan yang mempresentasikan hasil karya dalam program proyek kepemimpinan ini di aula Hasan Bondan FKIP ULM.

Kegiatan pameran itu diikuti kurang lebih 100 mahasiswa PPG prajabatan gelombang 2 Tahun 2022/2023.

Pada kegiatan mahasiswa PPG memperlihatkan berbagai karya yang dihasilkan sebagai bentuk inovasi dalam pelatihan dan pelayanan di masyarakat seperti di sekolah hingga panti asuhan.

Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara FKIP ULM dan para Mitra, serta melibatkan mahasiswa, dosen pembimbing proyek, sekolah dan panti asuhan. Beberapa program studi yang terlibat di antaranya yaitu Bahasa Inggris, Biologi, Fisika, Kimia, Matematika, dan IPA.

Adapun proyek yang dilaksanakan oleh para mahasiswa PPG antara lain: PEDE FISCA SPENDAS, MABAR di Pojok Baca, Seminar Motivasi Go to PTN with NaSi (Numerasi dan Literasi), Webinar Edukasi Lingkungan Peran dan Pemanfaatan Eco Enzyme dalam Edukasi Lingkungan.

Membangun kreativitas anak panti asuhan Harapan Ibu melalui pembuatan buket bunga dan snack sebagai alternatif peluang usaha, Jamu Sehat Untuk Generasi Kreatif.

Meningkatkan minat baca anak usia dini melalui pengubahan fungsi area kosong menjadi POLISI (Pojok Literasi), Mengenalkan Alfabet Dalam Bahasa Inggris Dan Bermain Melalui Media Dari Daur Ulang Barang Bekas di TK Raudatul Athfal, dan Sosialisasi Tumbuh Lebih Kuat - Stop Bullying.

Mahasiswa PPG Jurusan Program Studi Fisika, Amirul Azis Anshari Muda sangat menyambut baik program gelar karya inovatif.