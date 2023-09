Jadwal Bola Liga 1 Live TV Indosiar, PSM vs Barito, Persib vs Persikabo, Persik vs Persija dll

Banjarmasinpost/Aya Sugianto

Laga Barito Putera vs PSM Makassar pada laga tunda pekan ke-6 putaran pertama BRI Liga 1 2022/2023, Selasa (10/1/2023) sore lalu. Jadwal siaran langsung Liga 1 di Indosiar pekan ini akan menyuguhkan sejumlah laga menarik, seperti PSM vs Barito Putera, Persib vs Persikabo, Madura United vs Persebaya hingga Persik vs Persija.