Daftar Biaya dan Cara Membuat SIM di Polres Tanah Bumbu

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Tahapan, biaya pembuatan dan perpanjangan SIM Surat Izin Mengemudi di Polres Tanah Bumbu (Tanbu), Kalimantan Selatan (Kalsel).

Biaya pembuatan dan perpanjangan SIM bisa berbeda-beda, tergantung jenis golongan SIM, mulai dari SIM A, SIM B, dan SIM C.

Jika datang ke Polres Tanbu untuk membuat SIM jangan lupa membawa persyaratan berikut, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan sehat jasmani dan rohani.

Ambil formulir permohonan pembuatan SIM sesuai dengan tarif yang telah ditentukan untuk pembuatan SIM baru.

Isi formulir permintaan dengan lengkap dan benar untuk kemudian diserahkan ke petugas.

Lalu, pemohon akan dipanggil petugas untuk tanda tangan, memberikan sidik jari dan foto, semuanya dilakukan secara elektronik atau digital.

Kemudian, pemohon melakukan ujian teori di depan komputer. Jika lulus ujian teori, dilanjutkan dengan ujian praktik. Pemohon diberikan kesempatan sebanyak 2 kali praktik dan dipersilakan untuk latihan sebelum ujian.

Jika tidak lulus, pemohon akan diberi kesempatan untuk mengulang ujian teori ataupun praktek.

Begitu lulus setiap tahapan ujian, pemohon baru membayar ke BRI

Tahap terakhir adalah menunggu hingga nama dipanggil untuk mengambil SIM yang sudah jadi di loket pengambilan SIM.

Dijelaskan Kasatlantas Polres Tanbu AKP Guntur Setyo Pambudi, biaya pembuatan dan perpanjangan SIM telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pengguna kendaraan bermotor dikenakan biaya yang berbeda ketika membuat atau memperpanjang SIM, tergantung pada jenis kendaraan.

"Belum ada perubahan biaya pembuatan dan perpanjangan SIM tahun 2022 dan 2023. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016," ucapnya.

Berikut ini, daftar biaya pembuatan SIM:

SIM A: Rp 120.000

SIM B I: Rp 120.000

SIM B II: Rp 120.000

SIM C: Rp 100.000

SIM C I: Rp 100.000

SIM C II: Rp 100.000

SIM D: Rp 50.000

SIM D I: Rp 50.000

SIM Internasional: Rp 250.000.

Sementara itu, berdasarkan aturan yang sama, Polri juga telah menetapkan besaran biaya yang dikenakan bagi pemohon perpanjangan SIM.

SIM A: Rp 80.000

SIM B I: Rp 80.000

SIM B II: Rp 80.000

SIM C: Rp 75.000

SIM C I: Rp 75.000

SIM C II: Rp 75.000

SIM D: Rp 30.000

SIM D I: Rp 30.000

SIM Internasional: Rp 225.000.

(Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Fikri)