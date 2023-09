Sentil Senyum Palsu, Postingan Putri Anne Dikaitkan Arya Saloka Imbas Amanda Manopo di IC Dulu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kondisi rumah tangga pasangan artis Arya Saloka dan Putri Anne masih jadi sorotan.

Diketahui, Arya Saloka dulu bermain dengan Amanda Manopo kala di Sinetron Ikatan Cinta.

Chemestry yang mereka bangun membuat Arya dan Amanda kerap diisukan memiliki hubungan spesial di luar syuting.

Meski begitu, sampai kini, isu asmara Arya dan Amanda itu tak pernah terbukti.

Kini, rumah tangga Arya dan Putri Anne masih disorot.

Apalagi, Putri Anne kerap mengisyaratkan ada masalah dengan rumah tangganya.

Mulai dari lepas hijab, pamer tato hingga membuat postingan yang memancing kontroversi.

Terbaru, Putri Anne memposting melalui Instagram Story-nya.

Anne membagikan ulang postingan video salah satu temannya.

Dia mengaku isi dari video tersebut sangat relate dengan apa yang sedang dialaminya.

"Sorry gue pinjem, related much. Thanks," tulis Anne di InstaStory, Rabu (13/9/2023).

Dalam video tersebut, berisi ungkapan hati seseorang yang seolah mengisyaratkan bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan.

"Lain kali kalau bercanda bilang ya, biar aku ketawa bukan jatuh cinta. Kalau kamu nggak suka aku ya nggak papa, karena masih ada aku yang suka sama kamu. Aku harap senyum itu tidak palsu. Maaf kalau kelihatan naksir banget, karena emang iya," bunyi video tersebut.

Dia merasa meme-meme itu sangat menggambarkan isi hatinya.