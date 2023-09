Gala Premier Film WLCFBB Besok Direncanakan Diputar di Bioskop Banjarmasin, Mulai Siang Hingga Malam

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Kabar melegakan bagi khalayak Kalimantan Selatan (Kalsel) yang penasaran dengan Film When Love Calls From The Bottom of Borneo (WLCFBB).

Film bergenre drama percintaan yang terbalut alur cerita menegangkan yang dibintangi aktris Jakarta Marcel Chandrawinata itu segera hadir di bioskop di Kota Banjarmasin.

Informasi diperoleh Jumat (15/9/2023), pemutaran di bioskop film berdurasi sekitar 110 menit itu merupakan sesi gala premier atau pemutaran perdana untuk umum.

Pada 15 Agustus 2023 lalu film promosi Kabupaten Tala yang dibiayai APBD Pemkab Tala itu telah diputar secara terbatas di aula lantai 3 Gedung Kuliah Terpadu Politeknik Negeri Tanah Laut (Politala) pada acara serah terima dari pihak yang membuat film yakni Yayasan Karyawan Film dan Televisi (KFT) kepada Bupati Tala H Sukamta.

Setelah itu, film yang disutradarai Joko Nugroho dari Rumah Produksi Happening Film Jakarta itu telah dua kali diputar untuk pubik di Tala pada acara Manunggal Tuntung Pandang.

Pertama, pada 25 Agustus 2023 di Desa Pantaiharapan, Kecamatan Bumimakmur. Lalu kedua, di Desa Salaman, Kecamatan Kintap, pada 4 September 2023 lalu.

"Gala premier film WLCFBB insya Allah diputar Hari Sabtu ini di bioskop di Kota Banjarmasin," sebut Sukamta, bupati Tala kepada banjarmasinpost.co.id.

Ia menuturkan jika semula direncanakan diputar selama empat hari berturut-turut, kini diubah hanya sehari. "Tapi langsung empat kali diputarnya. Kalau tak keliru, pertama sekitar pukul 13.00 Wita. Pemutaran kedua dan keempat setelahnya berjeda sekian jam. Ada yang sesi malam," papar Sukamta.

Lebih lanjut ia mengatakan setelah gala premier tersebut, selanjutnya film yang juga menempatkan Jamal Mirdad dan Abun Hadi sebagai pemain utama tersebut akan diputar kembali untuk masyarakat Tala.

Seperti sebelumnya, pemutarannya di tempat terbuka di Kota Pelaihari yakni di Taman Pasar Lawas (Nol Kilometer). "Insya Allah pada Senin malam, pas momen terakhir saya menjabat bupati hingga pukul 00.00 Wita," papar Sukamta.

Sekadar diketahui, hari terakhir Sukamta menyandang status sebagai bupati Tala yakni pada 18 September 2023.

