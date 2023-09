Pj Bupati Barito Kuala Mujiyat Dianugerahi Award Best Future Leader of Indonesia 2023, Sering Turdes

Penjabat Bupati Barito Kuala, Mujiyat terpilih sebagai Best Future Leader of Indonesia 2023 yang diserahkan di salah satu hotel di bilangan Ancol, Jakarta, Jumat (15/9/2023) malam.

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Penjabat Bupati Barito Kuala, Mujiyat terpilih sebagai Best Future Leader of Indonesia 2023 yang diserahkan di salah satu hotel di bilangan Ancol, Jakarta, Jumat (15/9/2023) malam.

Sekda Batola Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc ditugaskan mewakili Pj. Bupati Batola menerima penghargaan tersebut.

Sejak dilantik Gubernur Kalimantan Selatan sebagai Penjabat (Pj) Bupati Barito Kuala, Mujiyat bergerak cepat untuk menggali potensi Barito Kuala dan berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Turdes (Turun Desa) misalkan, dilakukan Mujiyat menggunakan motor trail untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Dia secara langsung melihat kondisi infrastruktur di Barito Kuala yang didalamnya terdapat 195 desa di 17 Kecamatan.

Kawasan Barito Kuala yang didominasi pertanian turut menjadi perhatian besar Mujiyat untuk terus menjadikan Barito Kuala sebagai lumbung pangan di Provinsi Kalimantan Selatan dan upayanya menghadapi inflasi nasional.

Kabupaten Barito Kuala pada 2022 lalu, dinyatakan sebagai prevalensi stunting tertinggi di Kalsel, juga menjadi atensi Pj Bupati Barito Kuala berpacu menurunkan angka stunting sebelum tahun 2024.

Adapun strategi yang dilakukan Pemkab Batola untuk menurunkan prevalensi stunting, mislanya melalui rembuk stunting tingkat kabupaten dan kecamatan, program penganugerahan Bapak dan Ibu Asuh Anak Stunting.

Kemudian pemberian susu formula, pemberian telur selama enam bulan dan memotivasi tim TPPS yang diketuai Sekda Batola Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc, bergotong-royong memberikan intervensi sensitif dan preventif kepada anak stunting dan beresiko stunting di Barito Kuala.

Berbagai inovasi diatas rupanya menjadi perhatian Seven Media Asia yang kerap memberikan penghargaan kepada kepala daerah di Indonesia setiap tahunnya hingga Pj Bupati Barito Kuala Mujiyat dinilai layak terpilih sebagai penerima Best Future Leader of Indonesia 2023. (AOL/*)