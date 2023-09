Jadwal Bola Siaran TV Malam ini: Chelsea dan Arsenal Tak Live SCTV, Liga 2—Real Madrid Streaming

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini jadwal sepak bola siaran langsung (live) di stasiun TV Indonesia hari ini, Minggu (17/9/2023) hingga Senin (18/9/2023) dini hari WIB.

Sejumlah pertandingan menarik mengisi jadwal siaran langsung sepak bola di stasiun TV lokal maupun live streaming hari ini hingga dini hari nanti.

Sejumlah pertandingan menarik dari liga-liga top Eropa hingga Liga 2 akan mewarnai jadwal siaran langsung bola malam ini

Dari lanjutan laga Liga 1 pekan ke-12 menyuguhkan tiga pertandingan bergengsi, meliputi Derbi Suramadu antara Madura United vs Persebaya Surabaya, Borneo FC vs PSS Sleman dan Persik Kediri vs Persija Jakarta.

Kemudian dari Liga Inggris dua tim London, Arsenal dan Chelsea dijadwalkan melakoni laga tandang pada pekan ke-5.

Jika Chelsea harus bertandang ke Vitality Stadium menantang Bournemouth, Arsenal akan berjibaku melawan tim sekota Liverpool, Everton di Goodison Park Stadium.

Namun, tak ada pertandingan Liga Inggris yang masuk agenda jadwal siaran langsung di SCTV malam ini.

Selain itu, liga top Eropa lainnya seperti Bundesliga, LaLiga hingga Ligue 1 juga akan menyuguhkan rangkaian pertandingan menarik.

Seperti misalnya ada laga Real Madrid vs Real Sociedad dini hari nanti yang akan disiarkan lewat Live Streaming TV Online Vidio.com.

Baca juga: Manchester City Mengikuti Liverpool FC untuk Mengirim Pesan Liga Inggris Bagi Arsenal dan MU

Baca juga: Bos Chelsea Pochettino Membagikan Rencananya Zinedine Zidane untuk Membuat Blues Dipecat

Jadwal Bola Malam Ini dan TV yang menyiarkan:

Liga 1

Minggu, 17 September

15.00 WIB - Madura United vs Persebaya Surabaya (Indosiar, Vidio)

19.00 WIB - Borneo FC vs PSS (Vidio)