Perilaku Anak Iis Dahlia Tuai Teguran Sandiaga Uno, Salshadilla Pakai Hermes Kala Kumpul Anak Gekraf

BANJARMASINPOST.CO.ID - Perilaku Salshadilla Juwita sempat menuai teguran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Hal ini diceritakan langsung oleh sang ibu, penyanyi dangdut Iis Dahlia.

Penyebabnya, anak pertama Iis Dahlia tersebut menggunakan tas mewah buatan luar negeri.

Sementara, Salshadilla bekerja di organisasi Gekraf (Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional) yang digagas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Menurut Iis Dahlia, dirinya merasa geli dengan aksi gaya sang anak karena tidak pandai menempatkan posisi.

Sebab dengan percaya diri, Salshadilla Juwita sempat memakai barang Hermes yang harganya diprediksi mencapai puluhan juta rupiah.

Baca juga: Ritual Happy Asmara di Kampung Dibongkar Tetangga, Pantas Banjir Saweran di Pesta Crazy Rich Kalsel

Alhasil ia langsung ditegur oleh Menteri Sandiaga Uno.

"Dikasih ke anak, tapi kadang Salsha suka lebay juga. Dia kan kerja di Gekraf, masa meeting pakai tas Hermes. Kata gue, 'Mau ngapain lu?' Ha-ha-ha," kata Iis Dahlia.

"Kadang-kadang katanya suka diginiin sama Mas Sandiaga Uno, karena dia kan di bawahnya Sandiaga Uno, dibilang, 'Sha, lu ngapain pake Dior?' Ha-ha-ha."

Sebagai ibu, Iis Dahlia juga sempat menegur Salshadilla Juwita.

"Meeting anak Gekraf pakai Dior, anak baru lagi, aposeh (apa sih). Kebetulan memang ukuran baju sepatu dia sama dengan aku," kata Iis Dahlia.

Masih terkait Salshadilla Juwita, kakak sambung Devano Danendra itu rupanya pernah curhat soal perasaannya menjadi anak artis.

Rupanya meski bergelimang harta, Salshadilla Juwita merasa kesepian karena jarang bertemu Iis.

"Ada up and down ya. Kalau up-nya paling lebih dikenal aja di sekolah sama guru, terus masyarakat banyak yang kenal. Kata Mamah aku tuh jalannya gampang. Down-nya tuh Mamah jarang di rumah karena harus jadi juri. Tiap hari itu aku pulang sekolah Mamah udah berangkat atau lagi dandan jadi aku gak bisa ganggu. Terus Sabtu Minggu Mamah juga ada acara. Terus kalau pergi ada yang yang 'stop-in' untuk minta foto," kata Salshadilla Juwita.