Live Gratis TV RCTI! Link dan Cara Live Streaming Bola Al Hilal vs Navbahor ACL, Amuk Neymar

Ini link Live Streaming gratis RCTI bola Al Hilal vs Navbahor siaran langsung Liga Champions Asia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah link cara nonton Live Streaming RCTI pertandingan Al Hilal vs Navbahor Namangan di Liga Champions Asia 2023 hari ini, Selasa (18/9/2023) dinihari. Pertandingan ini tayang gratis di tv lokal dan digital RCTI.

Jadwal siaran langsung dan Link Live Streaming Al Hilal vs Navbahor di tv online RCTI via Vision+ hari ini tayang mulai jam 01.00 WIB. Neymar bersiap untuk debut penuh bersama raksasa Arab Saudi.

Link dan cara nonton Live Streaming TV Online RCTI Plus lagaAl Hilal vs Navbahor hari ini via tv online vidio bisa diakses di sini.

Laga perdana Neymar bersama Al Hilal di Grup D LCA musim ini akan berlangsung di Stadion Internasional King Fahd -- Riyadh, Arab Saudi.

Baca juga: Jampi-jampi Dukun Peru untuk Neymar Dipatahkan Marquinhos, Brasil Menang Tipis 0-1 di Kualifikasi PD

Baca juga: Link dan Cara Live Streaming Peru vs Brazil via TV Online Kualifikasi Piala Dunia, Neymar cs Diwanti

Babak grup Liga Champions AFC akan dimulai minggu ini dengan Al-Hilal menghadapi PFC Navbahor Namangan pada hari Senin.

Tim besar Saudi itu akhirnya memainkan Neymar sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 6-1 mereka atas Al Riyadh dan superstar Brasil itu mungkin siap menjadi starter untuk pertandingan ini melawan tim Uzbekistan.

Al-Hilal adalah rekor pemenang Liga Champions AFC empat kali dan ingin menambah koleksi gelar mereka sekarang karena mereka memiliki pemain seperti Neymar, Aleksandar Mitrovic, Ruben Neves, Sergej Milinkovic Savic, Malcom, Yassine Bounou dan Kalidou Koulibaly.

Berita tim

Al-Hilal: Sekarang Neymar telah tampil, pertanyaan besarnya adalah kapan dia menjadi starter dan apakah dia diberi kesempatan bermain sebagai starter di sini oleh Jorge Jesus.

Neymar baru-baru ini menjadi pencetak gol terbanyak pria Brasil dan bukan tidak mungkin dia mendapatkan start pertamanya di sini. Mitrovic telah mulai bekerja dan mencetak gol secara teratur meskipun Abdulelah Al-Malki kemungkinan akan tetap absen saat ia pulih dari cedera ACL.

Jangan lewatkan Morning Footy dari CBS Sports Golazo Network, kini dalam bentuk podcast! Kru kami menyajikan semua berita, pandangan, sorotan, dan tawa yang Anda perlukan untuk mengikuti Permainan Indah di setiap sudut dunia, setiap Senin-Jumat sepanjang tahun

Navbahor: Yang harus diwaspadai di tim Samvel Babayan adalah pemain internasional Montenegro Milos Milovic, trio Serbia Luka Cermelj, Filip Ivanovic dan Jovan Dokic serta pemain Georgia Toma Tabatadze. Utkir Yusupov, Oston Urunov , Jamshid Iskanderov dan Abror Ismoilov semuanya adalah pemain internasional Uzbekistan.

Al-Hilal harus menegaskan dominasi mereka sejak awal. Harapkan Neymar dan Aleksandar Mitrovic mencetak beberapa gol di antara mereka saat tim Saudi memulai dengan kemenangan meyakinkan. Pilih: Al-Hilal 5, Navbahor 0.

Head to head