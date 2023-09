Olahraga Saja Tak Cukup Buat Nikita Willy, Istri Indra Priawan Beberkan Cara Tetap Langsing

BANJARMASINPOST.CO.ID - Meski eksistensi Nikita Willy di dunia entertainment sudah berkurang sejak menikah, namun penampilan istri Indra Priawan tetap selalu menawan.

Walau tak sering muncul di layar kaca, bukti kecantikan Nikita masih dapat selalu nampak melalui unggahannya di media sosial.

Terkini, Nikita mengungkap caranya menjaga kebugaran tubuh usai melahirkan dan merawat anak pertamanya.

Rahasianya tak cuma pada kebiasaan rutin olahraga.

"Olahraga setiap hari sih, seperti biasa aja ya kayak orang-orang juga banyak yang olahraga," ujar Nikita Willy dikutip dari YouTube Cumicumi, Senin (18/9/2023).

Wanita berusia 29 tahun ini menyinggung soal makanan yang dikonsumsi.

"Terus sebenarnya yang lebih penting sih menjaga makanannya aja ya."

"Jadi selalu ingat kayak 'you are what you eat' selalu ingat dan lihat apa yang sebelum kita masukin ke dalam mulut gitu," lanjutnya.

Istri Indra Priawan ini mengutarakan untuk menghindari makanan yang sudah diproses serta ditambah dengan zat aditif.

"Kalau bisa kita hindari ultra processed food gitu karena itu sangat-sangat berbahaya dan tidak bagus untuk tubuh," jelas Nikita Willy.

Namun, alasan ibu satu ini begitu termotivasi menjaga bentuk tubuh bukan hanya agar tubuhnya menjadi ideal.

Akan tetapi juga untuk menjaga kesehatannya agar selalu kuat mengendong sang buah hati.

"Yang aku cari adalah supaya aku bisa terus kuat gendong-gendong anak gitu sebenernya," terang Nikita.

Tak hanya menjaga bentuk tubuh idealnya yang banjir pujian, pola asuh Nikita Willy terhadap sang putra, Issa Xander Djokosoetono, juga selalu menuai sanjungan.