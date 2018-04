Jadwal Semifinal Liga Champion 2017/2018 - Bayern Munchen vs Real Madrid, Liverpool vs AS Roma

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal semifinal Liga Champios 2018 dimulai 25 April 2018 waktu Indonesia. Berdasarkan hasil undian yang berlangsung Jumat (13/4/2018) petang di Nyon Swiss akhirnya mempertemukan Real Madrid vs Bayern Munchen dan Liverpool vs AS Roma.

Ya, tangan Andriy Sevchenko, legenda AC Milan yang memimpin drawing semifinal Liga Champions 2018 'memilih' duo kejutan Liverpool vs AS Roma.

Liverpool sukses menyingkirkan tim satu negaranya Manchester City.

Sementara AS Roma, secara dramatis bisa memulangkan Barcelona ke tanah Spanyol.

Baca: Hasil Undian (Drawing) Semifinal Liga Champion - Bayern Munchen vs Real Madrid, AS Roma vs Liverpool

Laga Real Madrid vs Bayern Munchen merupakan ulangan babak 8 besar Liga Champions musim lalu, dimana saat itu Madrid sukses lolos dan akhirnya menjadi juara.

Bayern Muenchen musim ini melangkah mulus ke semifinal Liga Champions 2018 setelah menyingkirkan tim Spanyol lainnya Sevilla.

Sementara Real Madrid menyingkirkan secara dramatis Juventus, yang di leg kedua diwarnai kartu merah kiper Juventus Gianluigi Buffon.

Baca: Cuplikan Gol PS Tira vs Persebaya yang Berakhir dengan Skor 1-4, Hattrick David Da Silva!

Laga semifinal Liga Champions 2018 akan bergulir 25-26 April (leg pertama) dan 2-3 Mei 2018 (leg kedua) waktu Indonesia.